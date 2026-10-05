Krutost je cíl. Rusko má na mušce jaderné elektrárny, v zimě chce zdeptat tři města

„Zhoršování podmínek pro život ve městech je součástí ruských strategií. Chaos a vysídlování civilistů mohou údery ještě umocnit. Rusové mají stanovené cíle i postupy, jak vyvolat utrpení a humanitární katastrofu, a dosáhnout tak vojenského cíle,“ uvedla analytička Dara Massicotová.
Před letošní zimou má podle ní Rusko navíc více prostředků, jak civilistům způsobit ještě větší utrpení a škody.
Čtyři válečné zimy natolik oslabily ukrajinskou energetickou síť, že přečkat další bude jako běžet maraton s jedinou plící.