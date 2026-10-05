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Krutost je cíl. Rusko má na mušce jaderné elektrárny, v zimě chce zdeptat tři města

Ditta Stein
  20:00

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Lidé sedí v autobuse směřujícím na levý břeh Kyjeva po ruských útocích drony na městské mosty. (2. října 2026) | foto: Thomas PeterReuters

Rusko chystá dosud nejničivější údery na Ukrajinu. Chce zasáhnout infrastrukturu spojenou s jadernými elektrárnami a pokusit se zcela paralyzovat ukrajinskou energetickou síť. Cílem Kremlu je ochromit trojici velkých měst, oslabit morálku Ukrajinců a s příchodem mrazů uvrhnout zemi do tmy a zimy.

„Zhoršování podmínek pro život ve městech je součástí ruských strategií. Chaos a vysídlování civilistů mohou údery ještě umocnit. Rusové mají stanovené cíle i postupy, jak vyvolat utrpení a humanitární katastrofu, a dosáhnout tak vojenského cíle,“ uvedla analytička Dara Massicotová.

Před letošní zimou má podle ní Rusko navíc více prostředků, jak civilistům způsobit ještě větší utrpení a škody.

Čtyři válečné zimy natolik oslabily ukrajinskou energetickou síť, že přečkat další bude jako běžet maraton s jedinou plící.

Olena Pavlenkováenergetická analytička

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