V zimě vás zmrazíme, hrozí Rusko. Zahřeje nás oheň rafinerií, kontruje Ukrajina

„Jak sníh na hlavu“, uvedl ruský resort obrany na svém telegramovém kanálu u fotografie dronů na šedé obloze. „V zimě vás čeká zmrazení,“ píše se také v příspěvku.
„Zahřejeme se díky ohni z ruských rafinérií,“ vzkázala ukrajinská armáda Moskvě v příspěvku s fotografií představující podle všeho petrochemický závod, z kterého se valí hustý černý dým. Snímek doprovodila emotikonem s jedním mrkajícím okem, který vyjadřuje vtip nebo ironii.
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Z exportéra dovozcem. Rusko po útocích na rafinerie poprvé importuje benzin
Rusko od února 2022 vede invazi na Ukrajinu. V zimních měsících v sousední zemi opakovaně ničí součásti energetické infrastruktury a statisíce ukrajinských civilistů kvůli tomu často v mrazivém počasí musejí přežívat bez dodávek elektřiny, tepla i vody.
Ukrajina útočí na ruské rafinérie, ropné terminály a další objekty petrochemického průmyslu. Opakuje, že jejím cílem je připravit Rusko o příjmy z prodeje ropy, z kterých částečně financuje vojenskou agresi.