„Záchranáři poskytují postiženým veškerou potřebnou pomoc,“ napsal Fedorov na Telegramu. Rusko podle něj v Záporoží zaútočilo na průmyslové objekty a infrastrukturu, poškozeny byly také garáže a nebytové budovy.
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Nejméně devět lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění při ruských útocích na Záporoží a Dněpropetrovskou oblast, uvedly ukrajinské úřady.
V místech zásahů vypukly požáry a část Záporoží v důsledku útoku zůstala bez elektřiny, dodal Fedorov.
Výbuchy zněly také Kyjevem. „Město je pod balistickým útokem. Zůstaňte v krytech!“ napsal na Telegramu starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko s tím, že do Ševčenkivské čtvrti v centru města byli vysláni lékaři. Vojenská správa v Kyjevě v pondělí krátce před půlnocí uvedla, že v Ševčenkivské čtvrti hoří skladové prostory.
V Dněpropetrovské oblasti v pondělí večer zemřel při jiném ruském útoku 15letý chlapec a další dvě děti utrpěly zranění, napsal na Telegramu náčelník místní vojenské správy Oleksandr Hanža.
Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem, součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí.
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Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
Ukrajině se akutně nedostává střel do systémů protivzdušné obrany, které jsou schopné ničit ruské balistické střely. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně apeloval na západní spojence Kyjeva, aby urychlili jejich dodávky.