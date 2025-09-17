„Stíhačky Rafale nasazené v Polsku jsou schopné nést jaderné zbraně. Fotografie naznačují, že přiletěly bez nich. No, Paříži, čekej na jaderné svítání. Jedná se o vážnou eskalaci situace,“ prohlásil Solovjov ve svém diskusním pořadu na kanálu Rossija 1.
„Musíme brát v úvahu tyto letouny, každý jejich vzlet je pro nás začátkem jaderné války,“ pokračoval moderátor.
„Chápu správně, že Emmanuel Macron chce vejít do francouzských dějin jako poslední prezident? Ačkoli v případě jaderné války už nebude nikdo, kdo by francouzské dějiny psal,“ přisadil si Solovjov.
Jeden z jeho hostů, novinář Vladimir Kornilov, pak navázal přímou hrozbou jaderného úderu.
„Takové kroky ze strany Západu neustále přibližují moment, kdy provedeme nukleární úder na ukrajinské nebo polské území, kde se budou nacházet alianční síly. Myslíte si, že se neodvážíme? Ale ano. Ani si nestihnete uvědomit, jak rychle,“ hřímal Kornilov.
Polsko bylo kvůli ruským dronům v pohotovosti, stíhačky vzlétly i v Rumunsku
Hrozby přicházejí poté, co mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí prohlásil, že Západ je ve válce s Moskvou. „NATO je ve válce s Ruskem. To je zřejmé a nevyžaduje to žádné další důkazy. Severoatlantická aliance je de facto zapojeno do této války,“ uvedl.
Polská armáda minulou středu uvedla, že zaznamenala 21 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti nimž polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla a několik z nich sestřelila.
Představitelé Polska, EU i Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Pomoc Varšavě vyslala kromě Francie také Británie, a to v podobě stíhaček Eurofighter Typhoon. Česko nasadilo tři vrtulníky Mi-171Š.
Vezmeme si Finsko, oživíme Rakousko-Uhersko, fantazíruje Solovjov
Služebníci Kremlu hrozí jadernými údery proti Západu opakovaně. V srpnu Solovjov před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpem s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem varoval, že Washington nemá dávat Moskvě ultimáta, neboť by dokázala USA zcela zničit.
V červnu zase nastínil, jak bude vypadat Evropa pod nadvládou Rusů, až na ni jednou dojde. Kreml by se prý podělil s Bílým domem a nechal by mu Dánsko, Norsko a Švédsko a také vojenské základny v Německu. Ale zbytek by prý připadl Rusku.