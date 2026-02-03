Západ vojensky zasáhne, poruší-li Rusko příměří. Zdroje mluví o průlomové dohodě

Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a USA. Uvádí to list Financial Times s odvoláním na své zdroje. Kyjev, Washington, Moskva ani evropské země tyto informace nekomentovaly.
Americký voják v obrněném vozidle Stryker během cvičení (10. února 2025)

Tajemník bezpečnostní rady Rustem Umerov a zvláštní vyslanec Spojených států...
Steve Witkoff v Davosu (20. ledna 2026)
Představitelé USA, Ukrajiny, Ruska a SAE na jednání v Abú Zabí. (23. ledna 2026)
Členové delegací účastnících se trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a...
Návrh podle Financial Times (FT) projednali v prosinci a v lednu několikrát ukrajinští, evropští a američtí představitelé a zahrnoval by víceúrovňovou reakci na jakékoliv porušení dohodnutého příměří ze strany Ruska.

Pokud by k němu došlo, vyvolalo by reakci do 24 hodin, počínaje diplomatickým varováním a jakýmikoliv kroky, které by ukrajinská armáda považovala za nutné k zastavení porušování příměří, píše FT s odvoláním na tři nejmenované zdroje.

Vadí ultimáta z Berlína i cizí vojáci na Ukrajině. Rusko chce urovnat vztahy s USA

Pokud by nepřátelské akce pokračovaly i poté, byla by zahájena druhá fáze intervence s využitím sil takzvané koalice ochotných zemí, jež zahrnuje mnoho členů Evropské unie, Británii, Norsko, Island a Turecko, píše dále FT. Pokud by následoval rozšířený útok, tak by 72 hodin po původním porušení příměří vstoupila v platnost koordinovaná vojenská reakce Západem podporovaných sil se zapojením americké armády.

Britský deník upozornil, že řada detailů dohody zůstává nejasných a bezpečnostní záruky západních spojenců Kyjeva budou záviset na trvalém příměří, které se dosud nepodařilo dohodnout.

„Už žádní klauni.“ Putin začal na mírové rozhovory posílat generály GRU

Ukrajina se už čtyři roky brání ruské invazi a diplomatické snahy o ukončení konfliktu v poslední době zintenzivnily. Kyjev se snaží získat bezpečnostní záruky, jež by zabránily Rusku, aby Ukrajinu znovu napadlo v budoucnu, pokud se podaří dojednat ukončení současných bojů.

Postoje Ruska a Ukrajiny se v některých otázkách přiblížily, takový pokrok ale nenastal ve složitějších tématech, uvedl v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který zároveň potvrdil, že další kolo mírových rozhovorů za amerického zprostředkování se uskuteční v Abú Zabí ve středu a ve čtvrtek. O tom, že rozhovory mohou začít už ve středu, na X psal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

3. února 2026  6:21,  aktualizováno  9:25

