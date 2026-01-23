Pereverzev padl do zajetí v únoru 2024 poté, co na frontě u Pokrovsku utrpěl vážné poranění břicha při výbuchu granátu. Rusové ho převezli do okupovaného Doněcku, kde ho celou noc mučili bitím a elektrickým proudem, načež ho ráno odvezli do nemocnice, kde podstoupil operaci.
„Lékaře, jenž mě operoval, jsem neviděl, pouze zdravotní sestru, která mi aplikovala anestezii. Později jsem ale slyšel, jak si zdravotníci šuškají o tom, že operaci, po které mi zůstala jizva, vedl chirurg z Ruska,“ popsal Pereverzev, který se vrátil domů loni při květnové výměně zajatců.
„Když jsem se později probral a uviděl ten nápis na břiše, začal jsem na všechny křičet, že jsou hajzlové,“ vylíčil voják. V příštích měsících ze strany věznitelů čelil dalšímu fyzickému i psychickému týrání.
Investigativci Rádia Svobodná Evropa (RFE) nyní zjistili, že Pereverzevova operace se odehrála 24. února 2024 v Doněcké klinické teritoriální lékařské asociaci – největší nemocnici na Donbasu.
„Slova Sláva Rusku plus písmeno Z způsobil chirurgický nástroj, zřejmě elektrokoagulátor,“ uvedl ukrajinský dermatolog Oleksandr Turkevyč, jenž Pereverzevova nyní léčí. Dodal, že nápis byl proveden precizně.
Ačkoli nelze se stoprocentní jistotou říci, kdo je za zohavení zodpovědný, vyšetřování RFE zúžilo podezřelé na břišního chirurga Jurije Kuzněcova a kolorektálního chirurga Andreje Krjačka, oba z jihoruského Krasnodaru. Dosavadní indicie ukazují, že za nápisem stojí jeden z nich nebo oba.
Kuzněcov, kterého se RFE podařilo kontaktovat, zpočátku popřel, že by 24. února byl v nemocnici. Později tvrdil, že tam byl pouze proto, aby doručil humanitární pomoc a konzultoval místní lékaře.
Pereverzev RFE popsal, že mu zdravotní sestra v Doněcku řekla, aby si s nápisem moc nedělal starosti. „Až se vrátíš domů, buď si to necháš odstranit, nebo si to zakryješ tetováním,“ konstatovala údajně.
Ukrajinská prokuratura kvalifikuje nápis na Pereverzevově těle jako válečný zločin a kruté zacházení s válečným zajatcem.