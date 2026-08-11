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Hoří sklad ruského Wildberries u Voroněže. Firma evakuovala zaměstnance

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  6:20
U ruského města Voroněž zřejmě hoří další sklad internetového prodejce Wildberries. Informoval o tom deník Ukrajinska pravda s odkazem na telegramový kanál Astra. Společnost informovala, že ve Voroněžské oblasti evakuovala své zaměstnance, místní úřady předtím hlásily útok ukrajinských dronů.

„Logistická zařízení společnosti ve Voroněžské oblasti byla evakuována v souladu s bezpečnostními požadavky,“ uvedla v noci na úterý společnost Wildberries na Telegramu. Důvody evakuace nesdělila.

OBRAZEM: Zkáza ze satelitu. Ruský Wildberries přišel za měsíc o pětinu skladů

Analýza záběrů v otevřených zdrojích, kterou zveřejnil telegramový kanál Astra, ukazuje, že hoří areál logistického komplexu Wildberries v obci Alexandrovka ve Voroněžské oblasti.

Gubernátor Alexandr Gusev kolem půlnocí uvedl, že ve dvou okresech Voroněžské oblasti i samotné Voroněži byl vyhlášen letecký poplach kvůli útoku dronů. Protivzdušná obrana byla podle něj aktivní. O případných zásazích nebo škodách se jeho prohlášení nezmiňuje.

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10 fotografií

Podle deníku Ukrajinska pravda, která se odvolává na kanál Astra, bylo logistické centrum Alexandrovka zprovozněno teprve v listopadu 2025. Společnost Wildberries do jeho výstavby investovala přibližně 11 miliard rublů (asi 2,8 miliardy korun).

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Incident je pravděpodobně nejnovějším z řady ukrajinských útoků zaměřených na zařízení této firmy. Od 18. července se stalo terčem útoků více než 20 skladů vlastněných společností Wildberries. Ta je největším internetovým prodejcem v Rusku.

Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, firmu zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády.

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