Ukrajinské námořnictvo zaútočilo na letiště v noci na čtvrtek. Na úterních satelitních snímcích lze na letištní ploše vidět všech šest bombardérů. Čtvrteční záběry potvrzují, že ruská technika utržila zásadní ránu.
Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že zasáhlo šest letounů Su-34M a zničilo také podpůrné vybavení. „Všech šest strojů utrpělo různě závažné poškození,“ potvrdil později také ukrajinský generální štáb.
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A už zase hoří. Ukrajinci udeřili na rafinerii v Rjazani, zničili i bombardéry
„Není co analyzovat, Neptuny se postaraly o všechno,“ komentovali satelitní snímky analytici projektu CyberBoroshno.
Ruská armáda využívá bombardéry Su-34 mimo jiné k útokům naváděnými leteckými pumami. Zničení těchto strojů tak může omezit schopnost ruského letectva podporovat pozemní jednotky a útočit na ukrajinské pozice podél fronty.