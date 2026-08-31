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Muži došli, Rusko verbuje do mlýnku na maso ženy. Armáda je znechutila

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Ženy vystupují na koncertu v Moskvě při oslavách výročí vzniku ruských...

Ženy vystupují na koncertu v Moskvě při oslavách výročí vzniku ruských výsadkových vojsk. (2. srpna 2025) | foto: Nikolay Vinokurov / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Vojákyně ruské armády pochodují během vojenské přehlídky na Rudém náměstí v...
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Zdravotnice pracuje v polní nemocnici ruské armády v okupované části ukrajinské...
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Rusko rozšiřuje nábor žen do bojů na Ukrajině. Zatímco mu docházejí muži ochotní nastoupit do zbraně, ženy verbuje už nejen jako zdravotnice a pracovnice v týlu, ale také k obsluze dronů, odstřelování a útokům. Ve válce už zahynulo nejméně 50 ruských vojaček.

„Všechno vám podají krásně a vlastenecky. Jenže když tam přijedete, zjistíte, že realita, způsob, jak s vámi jednají, i samotná práce vypadají úplně jinak,“ popsala Jelizaveta Cybinová, čtyřiadvacetiletá operátorka dronu s bojovou přezdívkou „Bajana“, která nyní slouží v Kurské oblasti.

Cybinová se předloni přidala k dobrovolnické brigádě svatého Jiří, kterou tvoří zejména bývalí členové žoldáckého Wagnerova uskupení. Týden po podpisu smlouvy ji velení vyslalo na první bojovou misi.

Dronařka svého rozhodnutí dnes lituje. „Kdybych si mohla vybrat, na tuhle cestu bych se nikdy nevydala. Bojím se to říct otevřeně, ale zklamání z ruské armády podle mě sdílí většina ruských vojáků,“ míní.

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Portál Vot Tak zjistil, že Rusko ženám nabízí stále širší uplatnění. Zatímco zpočátku je armáda verbovala hlavně jako zdravotnice a kuchařky, nyní hledá také odstřelovačky, operátorky dronů, specialistky elektronického boje nebo vojákyně do útočných jednotek.

Ženy dosud v ruských ozbrojených silách působily především v civilních a podpůrných profesích. Začátkem roku 2022 tam pracovalo 310 tisíc žen, přičemž vojenskou službu vykonávalo jen asi 40 tisíc z nich. V březnu 2023 pak na Ukrajině sloužilo 1100 žen – jde o jediný oficiální údaj, který Rusko o jejich nasazení během války zveřejnilo.

Válka na Ukrajině

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Kontrakt s armádou mohou ženy podepsat v kterémkoli ruském regionu a získávají stejné náborové příspěvky, plat i další výhody jako muži. Náborové inzeráty obvykle hledají adeptky ve věku od 18 do 45 let s alespoň středoškolským vzděláním. Stejně jako mužům se jim smlouvy s ministerstvem obrany automaticky prodlužují až do konce války.

Ministerstvo obrany sáhlo také k náboru žen z věznic, kterým výměnou za podepsání kontraktu nabízí podmínečné propuštění. Tyto ženy nejčastěji putovaly na pozice zdravotnic v polních nemocnicích. Bývalé trestankyně nicméně opakovaně vypověděly, že po příjezdu na bojiště čelily sexuálnímu násilí, výhrůžkám a nátlaku ze strany spolubojovníků i velitelů.

Roste i počet žen, které ve válce zahynuly. Vot Tak identifikoval 50 ruských vojaček, které zemřely od února 2022. Většině bylo 31 až 49 let.

Když mi nedáš, hodím ti granát do zákopu. Zdravotnice líčí poměry v ruské armádě

Rusku se v posledních měsících nedaří nabrat dostatek nových vojáků, kteří by nahradili masivní ztráty na frontě. Ve válce už zahynulo přinejmenším 226 tisíc ruských vojáků, jejichž jména ověřila stanice BBC. Reálný počet padlých se podle ní může pohybovat mezi 350 až 500 tisíci. Raněných mohou mít Rusové až trojnásobek.

Nedostatek bojovníků by podle analytiků mohl Rusko v dohledné době přimět k další vlně mobilizace. O tom, že za zdmi Kremlu se o této možnosti hovoří, potvrzují západní zpravodajci i zdroje z ruské vlády. „O mobilizaci se diskutuje na všech úrovních Kremlu. Šíří se zvěsti, ale rozhodnutí ještě nepadlo,“ řekl jeden z nich portálu Meduza.

Mobilizaci nechystáme, jsou to kachny, tvrdí Kreml a viní Kyjev z destabilizace

Nejčastěji se spekuluje o scénáři, podle něhož by ji Moskva mohla vyhlásit po zářijových parlamentních volbách. Kreml nicméně takový záměr odmítá. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov takové zprávy v úterý označil za „informační kachny“ s cílem destabilizovat situaci v Rusku.

Poslední mobilizaci Putin vyhlásil v září 2022. Zemí tehdy zavládla panika a ze země uprchly statisíce mužů.

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