„Dobrovolníci ve věku 45 let a více nyní tvoří polovinu nových rekrutů v Moskvě,“ řekl portálu Vjorstka nejmenovaný zdroj z kanceláře starosty ruské metropole. Průměrný věk rekrutů se podle něho zvýšil ze 40 let na začátku roku na přibližně 50 let.

Ruská armáda se uprostřed narůstajících ztrát snaží získat co nejvíce nových smluvních vojáků. Úřady zájemcům v posledních měsících nabízejí jednu pobídku za druhou snaze vyhnout se dalšímu kolu mobilizace. Rekrutům slibují řadu benefitů, jednorázovou finanční odměnu a měsíční plat 200 tisíc rublů (55 tisíc korun).

Rusko sice nyní na východní Ukrajině postupuje kupředu, platí za to ale vysokou cenu. Podle západních odhadů počet ruských obětí – zabitých nebo zraněných v boji, přesahuje 500 tisíc. Stanice BBC v září uvedla, že z otevřených zdrojů potvrdila 70 tisíc mrtvých Rusů, přičemž odhadla, že skutečný počet padlých bude až 155 tisíc.

Ruští vojáci si stěžují, že „dědků“, jak starším spolubojovníkům přezdívají, je v jejich řadách stále více. „Polovinu vojáků v našem sektoru jsou staří chlapi a Ukrajinci je kosí,“ napsal Vjorstce voják, jenž slouží v ukrajinské Charkovské oblasti.

„Od začátku léta náš pluk přišel u Časiv Jaru asi o polovinu lidí. Stále nám posílají posily, ale polovina příchozích je starší padesáti let, možná i starší,“ popsal voják bojující u Rusy okupovaného Doněcku.

Jeden z ruských důstojníků nasazených u Chersonu Vjorstce popsal situaci jako „chmurnou“. „Asi 40 procentům je přes 50 let. Je to smutné, ale taková je realita. Ale upřímně řečeno, raději bych tu měl tyhle chlapy než děti, které právě vyšly ze školy,“ řekl.

Vojáci si také stěžují, že nově příchozí mají špatnou fyzičku. „Všichni mají zdravotní potíže. Bolí je nohy, hlava a jsou pomalí. Mají problém s nošením těžkých batohů a kopáním zákopů,“ uvedl další Rus.

Podle analytika BBC Pavla Aksenova nárůst počtu starších smluvních vojáků zřejmě souvisí s vyššími finančními pobídkami a náročnými ekonomickými podmínkami v některých regionech.

Zjištění portálu částečně potvrzuje i BBC. Téměř polovinu smluvních vojáků, jejichž smrt letos ověřila, tvoří muži starší pětačtyřiceti let. Jde o osmnáctiprocentní nárůst ve srovnání s celým rokem 2023.