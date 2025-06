Útoky na mosty jsou teror, míní Putin. V jednání s Ukrajinou nevidí smysl

Bitcoiny vládním „strejdům z Brna“ nic neříkají, myslí si komentátoři

Politici se to, co vědí o bitcoinech, naučili v taxíku cestou do televize, řekl marketingový expert Oto Klempíř o vládních politicích. Ty následně ve vysílání televize CNN Prima News označil za...