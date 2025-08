Putin chtěl Ukrajinu už v roce 1994. Nikdy nám nebyla cizí, řekl diplomatovi

Poznámku, která líčí tento rozhovor, podle Der Spiegelu objevili badatelé ve svazku archivních dokumentů německého ministerstva zahraničí.

„Krym, východní Ukrajina a severní Kazachstán nikdy nebyly pro Rusko cizím územím, ale vždy byly součástí ruské země. Žádnému Rusovi by nemělo být dáno najevo, že je to pro něj nyní cizí,“ cituje Putina generální konzul v Petrohradu Eberhard von Puttkamer v zápisu ze 14. ledna 1994.

Diplomat si rovněž poznamenal, že podle Putina by „neexistovaly žádné problémy“, pokud by ekonomická a sociální situace Rusů žijících na Ukrajině a v Kazachstánu byla uspokojivá. „Tak tomu ale není,“ tvrdil.

„Západ by nerozumně označoval to, co je pouze oprávněným vnímáním ruských zájmů, za oživení ruského imperialismu. Rusové mají nacionalistický postoj, který je pro Němce možná hůře pochopitelný,“ uvedl také údajně Putin během společného rozhovoru.

Von Puttkamer působil v Petrohradu v letech 1991 až 1995. Zemřel v roce 2019. Putin v době jejich setkání zastával kromě funkce místostarosty Petrohradu také post šéfa Výboru pro vnější vztahy.

Portál Meduza v souvislosti se zveřejněním zápisků připomněl, že Putinův tehdejší šéf, starosta Petrohradu Anatolij Sobčak, v 90. letech rovněž zpochybňoval hranice, které vznikly rozpadem Sovětského svazu.

V roce 1992 například argumentoval, že zakládající republiky SSSR (Ruská, Ukrajinská a Běloruská a Zakavkazská) by se měly vrátit ke svým předsovětským hranicím, zatímco „všechny ostatní územní akvizice“ by měly být předmětem „diskusí, jednání a rozhodování“.

Spolu jsou Rusové a Ukrajinci silnější, tvrdí Putin

Putin v posledních letech opakovaně hovoří o „historické jednotě Rusů a Ukrajinců“. „Jsem přesvědčen, že opravdová svrchovanost Ukrajiny je možná jen v partnerství s Ruskem,“ napsal ruský prezident v roce 2021.

„Naše příbuzenství se dědí z generace na generaci. Tkví v srdcích a v paměti lidí, žijících v současném Rusku a na Ukrajině, v pokrevních svazcích, které spojují miliony našich rodin. Společně jsme vždy byli a budeme mnohanásobně silnější a úspěšnější,“ konstatoval tehdy.

Moskva za „základní příčiny“ války, kterou z Putinova rozhodnutí vede proti Ukrajině čtvrtým rokem, nyní označuje například záměr Kyjeva vstoupit do NATO a prozápadní revoluci v roce 2014, která vedla ke svržení ukrajinského proruského režimu.

Putin v únoru 2022 při oznámení začátku „speciální vojenské operace“, jak Kreml svou agresi vůči sousední zemi označuje, bez bližších podrobností hovořil také o potřebě „demilitarizace“ a „denacifikace“ Ukrajiny.

Fakt, že v ukrajinském parlamentu není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana (na rozdíl od Ruska) nebo to, že prezident Zelenskyj je sám židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho mohla jeho vládu nazývat nacistickou.