Střílel na mě obrněnec! Ruský vicepremiér se chlubí zážitky z fronty, prý bere i děti

Autor:
  16:37
Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se chlubil, že s odstřelovací puškou u Vuhledaru na východě Ukrajiny čelil ukrajinskému obrněnému vozidlu. Dům, ve kterém operoval, po něm údajně ruští vojáci neoficiálně pojmenovali. Trutněv tvrdí, že na frontu bere i svoje děti.
Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv (05.září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský vicepremiér a vyslanec pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se...
Ruský vicepremiér a vyslanec pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv po...
Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...
Ukrajinští příslušníci v bojovém vozidle pěchoty poblíž frontové linie v...
27 fotografií

„Nechci se chlubit, bylo by to neslušné a nečestné, ale neměl jsem pocit, že by nás kdokoliv mohl porazit,“ řekl v podcastu ruského válečného zpravodaje Semjona Pegova. Uvedl, že na dům, ve kterém se skrýval s odstřelovací puškou, útočilo ukrajinské obrněné vozidlo.

„Šel jsem za svými přáteli ve velení a řekl: ‚Chlapi, můžete to BMP uklidnit?‘“ pokračoval vicepremiér. „Kdyby to byl tank, tak bychom zasáhli, ale s BMP si poraďte sami,“ dostal odpověď.

„Samozřejmě jsme byli trochu překvapeni, ale vyřešili jsme to. Prostě jsme při další návštěvě s sebou vzali dron a uklidnili to,“ dodal s úsměvem.

Pegov se ho zeptal, zda ruští vojáci říkali budově, odkud střílel na ukrajinské pozice, „Trutněvův dům“. Putinův vyslanec se tomu zasmál a přisvědčil. „Bylo velmi zajímavé se vrátit do osvobozeného Vuhledaru,“ uvedl. Podle něj je skvělé si místo prohlédnout i z druhé strany a vidět tak svoji pozici z pohledu nepřítele. „Říkáte si: Můj Bože, byl jsi vidět ze všech stran, proč jsi tam, ty idiote, seděl?“ vtipkoval.

„Zastřelím vás všechny.“ Ruští vojáci praktikují vynulování, zabíjejí vlastní

Vicepremiér neupřesnil, kdy přesně se bojů o Vuhledar účastnil. Ruské jednotky ho dobyly na podzim minulého roku.

Trutněv tvrdí, že na frontu bere i své děti, a to i když za to někdy dostane napomenutí od manželky. Své výlety nehlásí. Podle něj se obě jeho dcery zajímají o zdravotnickou pomoc pro vojáky a jedna se už stala instruktorkou.

Vicepremiér zdůrazňuje, že „všichni čestní lidé“ by měli armádě pomáhat. „Jen společně zvítězíme,“ řekl. Vyzdvihl více než dva tisíce úředníků, kteří se vydali do bojů a domů se vrátili s medailemi. Trutněv tvrdí, že takovým lidem víc věří, protože ví, že se pod tlakem nepodlomí.

Část ruských státních činitelů tvrdila, že chce splnit svou vlasteneckou povinnost, podle ruských nezávislých médií se ale většina z nich pohybovala jen v bezpečných záložních jednotkách, daleko od fronty a jen po dobu nutnou k udělení čestného titulu účastníka „speciální vojenské operace“. Jiní úředníci šli do bojů, aby se vyhnuli vězení, někteří v nich zahynuli.

Putin se pokouší motivovat Rusy ze všech společenských vrstev sliby, že se stanou novou elitou, pokud se stanou vojáky. Podle něj právě těmto lidem lze svěřit budoucnost Ruska.

Trutněv je bývalým gubernátorem Permu a bývalým ministrem přírodních zdrojů. V roce 2012 působil jako prezidentův asistent. V souvislosti s válkou na Ukrajině na něj USA a Británie uvalily sankce.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Premium
Bývalý agent Mosadu, spisovatel a novinář Gad Šimron v Praze (28. listopadu...

Hamás je jako Islámský stát, vojensky ho nelze zničit, říká novinář a bývalý agent Mosadu Gad Šimron. Současná izraelská vláda podle něj ztratila pojem o realitě a extremisté jako Itamar Ben Gvir...

10. listopadu 2025  16:53

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

ilustrační snímek

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard uzavřeli revidovanou dohodu s obchodníky, kteří je obvinili z příliš vysokých poplatků za přijímání jejich kreditních karet. Dohoda by mohla ukončit 20...

10. listopadu 2025  16:43

Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Koncert pro budoucnost, který je oslavou 33. výročí sametové revoluce. (17....

Koncert pro budoucnost, který se uskuteční 17. listopadu v Praze jako součást oslav 36. výročí sametové revoluce, bude mít za téma pojistky demokracie. Akce, která se bude konat podesáté, začne ve...

10. listopadu 2025  16:39

Střílel na mě obrněnec! Ruský vicepremiér se chlubí zážitky z fronty, prý bere i děti

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se chlubil, že s odstřelovací puškou u Vuhledaru na východě Ukrajiny čelil ukrajinskému...

10. listopadu 2025  16:37

Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

Dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský...

Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. O jeho úmrtí informovala mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová, podle webu stanice...

10. listopadu 2025  16:22

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku

Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl...

10. listopadu 2025  16:09

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr v pondělí vypovídal možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Přiznal, že obžalovaní pracovali jako...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  16:05

RECENZE: Z chobotniček až po Vetřelce. Bubák s Plodkovou si měl vybrat animaci

50 % Premium
Jana Plodková ve filmu Bubák

Do kolekce domácích rodinných filmů přibyl Bubák, původně vznikající pod názvem Můry, lehce strašidelná komedie o dětech, které chtěly využít odjezd rodičů k docela jiné zábavě, než jakou našly pod...

10. listopadu 2025

Poradce pro národní bezpečnost Pojar končí. Nová vláda si má vybrat svého, míní

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar skončí ve své funkci ke dni jmenování nové vlády. Jeho rezignaci projedná vláda v demisi na středečním jednání, vyplývá ze dnes zveřejněného dodatku...

10. listopadu 2025  15:58

Sarkozyho po třech týdnech pustili z „náročného“ vězení, soud určil podmínky

Nicolase Sarkozyho propustili z vězení. (10. listopadu 2025)

Pařížský soud souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi...

10. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  15:37

Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

Nedělní zásah leteckých záchranářů v Beskydech proběhl v posledních desítkách...

V neděli odpoledne se na tísňovou linku 155 dovolal muž s bolestí na hrudi, který pobýval na chatě v Beskydech poblíž Ostravice. Protože se jednalo o špatně přístupný terén a mužovy obtíže...

10. listopadu 2025  15:37

Lavrova se pokouší sesadit Putinova dcera, tvrdí bývalý poradce šéfa Kremlu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Minulý týden se rozvířily spekulace o odstavení věrného muže Kremlu a dlouholetého ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ruská vláda následně tvrzení dementovala a potvrdila, že Lavrov nadále svou...

10. listopadu 2025  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.