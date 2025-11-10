„Nechci se chlubit, bylo by to neslušné a nečestné, ale neměl jsem pocit, že by nás kdokoliv mohl porazit,“ řekl v podcastu ruského válečného zpravodaje Semjona Pegova. Uvedl, že na dům, ve kterém se skrýval s odstřelovací puškou, útočilo ukrajinské obrněné vozidlo.
„Šel jsem za svými přáteli ve velení a řekl: ‚Chlapi, můžete to BMP uklidnit?‘“ pokračoval vicepremiér. „Kdyby to byl tank, tak bychom zasáhli, ale s BMP si poraďte sami,“ dostal odpověď.
„Samozřejmě jsme byli trochu překvapeni, ale vyřešili jsme to. Prostě jsme při další návštěvě s sebou vzali dron a uklidnili to,“ dodal s úsměvem.
Pegov se ho zeptal, zda ruští vojáci říkali budově, odkud střílel na ukrajinské pozice, „Trutněvův dům“. Putinův vyslanec se tomu zasmál a přisvědčil. „Bylo velmi zajímavé se vrátit do osvobozeného Vuhledaru,“ uvedl. Podle něj je skvělé si místo prohlédnout i z druhé strany a vidět tak svoji pozici z pohledu nepřítele. „Říkáte si: Můj Bože, byl jsi vidět ze všech stran, proč jsi tam, ty idiote, seděl?“ vtipkoval.
Vicepremiér neupřesnil, kdy přesně se bojů o Vuhledar účastnil. Ruské jednotky ho dobyly na podzim minulého roku.
Trutněv tvrdí, že na frontu bere i své děti, a to i když za to někdy dostane napomenutí od manželky. Své výlety nehlásí. Podle něj se obě jeho dcery zajímají o zdravotnickou pomoc pro vojáky a jedna se už stala instruktorkou.
Vicepremiér zdůrazňuje, že „všichni čestní lidé“ by měli armádě pomáhat. „Jen společně zvítězíme,“ řekl. Vyzdvihl více než dva tisíce úředníků, kteří se vydali do bojů a domů se vrátili s medailemi. Trutněv tvrdí, že takovým lidem víc věří, protože ví, že se pod tlakem nepodlomí.
Část ruských státních činitelů tvrdila, že chce splnit svou vlasteneckou povinnost, podle ruských nezávislých médií se ale většina z nich pohybovala jen v bezpečných záložních jednotkách, daleko od fronty a jen po dobu nutnou k udělení čestného titulu účastníka „speciální vojenské operace“. Jiní úředníci šli do bojů, aby se vyhnuli vězení, někteří v nich zahynuli.
Putin se pokouší motivovat Rusy ze všech společenských vrstev sliby, že se stanou novou elitou, pokud se stanou vojáky. Podle něj právě těmto lidem lze svěřit budoucnost Ruska.
Trutněv je bývalým gubernátorem Permu a bývalým ministrem přírodních zdrojů. V roce 2012 působil jako prezidentův asistent. V souvislosti s válkou na Ukrajině na něj USA a Británie uvalily sankce.