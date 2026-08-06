Do bojů se hlásí další sériový vrah, Barnaulský maniak má na svědomí 11 žen

Soud Manišina poslal loni v říjnu na 25 let do vězení za vraždu jedenácti žen, z toho sedmi nezletilých. Trest si odpykává ve věznici v Jeniseji. Právě jejímu vedení nyní vrah zaslal žádost o přesun na bojiště.
Pětapadesátiletý Manišin, bývalý úředník okresní správy, vraždy spáchal v letech 1989 až 2000, vyšetřovatelé ho ale dopadli až v roce 2023. Soud mu nemohl uložit doživotí kvůli promlčecí lhůtě, uvádí portál Gazeta.
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Rusům se ztratil Sosnovský maniak, zmizení sériového vraha měsíce tajili
Většina Manišinových obětí byly uchazečky o studium na Altajském polytechnickém institutu v Barnaulu. Manišin je přesvědčil, že jim může pomoci s přijetím, a poté je odvezl do odlehlé oblasti, kde je znásilnil a zavraždil. Nejčastěji je uškrtil opaskem nebo holýma rukama. Jednu z dívek ubil k smrti hasicím přístrojem, když se pokusila o útěk.
Žádost o podmínečné propuštění podle webu Komsomolskaja pravda rozhněvala příbuzné Menšinových obětí, kteří se o ní dozvěděli z médií. „Nikdo nás neinformoval, že něco takového zvažují,“ prohlásil Anton Těchtěkov, bratr jedné ze zavražděných žen Julije Těchtěkovové.
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Na Ukrajině padl Zelenogradský maniak, své oběti vraždil kladivem
Na Ukrajinu nedávno zamířil také odsouzený sériový vrah Andrej Kijk známý jako Sosnovský maniak. Po několika měsících strávených na frontě ale zmizel poté, co podstoupil léčbu v nemocnici v ruském Kronštadtu. Armádní úředníci jeho útěk veřejnosti několik měsíců tajili.
Na Ukrajině od začátku invaze zahynulo už několik ruských sériových vrahů, které armáda naverbovala z věznic. Patří k nim například Pavel Šuvalov přezdívaný Tulunský maniak, odsouzený za útoky na desítky žen. O život přišli také Jakov Chanukajev nebo Jurij Gricenko, kteří si odpykávali tresty za vraždy a sexuální zločiny.