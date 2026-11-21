Kirijenko se stále častěji věnuje tomu, co Rusko čeká po návratu statisíců vojáků z ukrajinského bojiště. „Všichni, kteří bojovali, se vrátí domů najednou,“ prohlásil na listopadovém setkání poslanců Jednotného Ruska, kde hovořil o blížícím se vítězství.
Dříve přitom varoval, že návrat vojáků může vyvolat strach, konflikty i nárůst kriminality.
Tisíce veteránů z ukrajinské fronty už zastávají politické nebo úřednické funkce. Kreml tak postupně buduje novou elitu, jejíž kariéra je spojená s režimem a jeho válečnou politikou.