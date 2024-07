Britský generál varuje před „osou čtyř“ a mstivostí Rusů. Žádá přípravu na válku

„Ruský prezident Vladimir Putin vzejde z invaze na Ukrajinu velmi nebezpečný. Bude se chtít pomstít zemím, jako je Velká Británie, které podpořily ukrajinské ozbrojené síly, ať už Moskva ve válce zvítězí, nebo prohraje,“ řekl podle stanice Sky News Walker, který se stal šéfem armády v červnu. „Když si myslíte, že jsou Rusové na dně, vrátí se a pomstí se,“ dodal.

Walker varoval také před možnou čínskou invazí na Tchaj-wan, snahou Íránu vyvinout jaderné zbraně nebo hrozbou ze strany KLDR.

„Tyto země postupně prohlubují vzájemnou spolupráci, v rámci které spolu sdílejí zbraně a technologie. Jejich sbližování by mohlo v letech 2027 až 2028 dosáhnout takové míry, že naše schopnost řešit případné potíže izolovaně, jako specifickou krizi, kterou lze zvládnout systémem založeným na pravidlech, se podle mého názoru výrazně sníží,“ řekl britský generál.

Problém v jednom regionu by podle něho vyvolal „soucitnou detonaci“ v jiné oblasti. „Jde proto o globální problém,“ varoval Walker.

Britská armáda podle něho musí s ohledem na tyto hrozby nutně obnovit svou schopnost odstrašovat od budoucích válek věrohodnou bojovou silou.

„Naše armáda prohraje, pokud bude setrvávat u starých představ o vedení války, místo aby se přizpůsobila a přijala nové technologie, které mění bojiště,“ řekl Walker, podle něhož je zásadní inovovat, využívat autonomní zbraně a umělou inteligenci, jako to dělá ukrajinská armáda.

„Musíme umět přemoci většího nepřítele“

Walker uvedl, že jeho cílem je do tří let zdvojnásobit schopnost armády bojovat a zajistit, aby byla do konce desetiletí schopna zničit až třikrát větší nepřátelské síly. „Je třeba přijmout, že jsme středně velká armáda. Je zastaralé hodnotit sílu podle hrubého počtu vojáků,“ míní.

Ačkoli Walker prohlásil, že nebude vyžadovat od kabinetu více peněz nebo vojáků, varoval před jakýmikoliv dalšími škrty v armádním rozpočtu. Nový britský premiér Keir Starmer se zavázal zvýšit výdaje na obranu ze současných dvou procent hrubého národního produktu na 2,5 procenta.

Sky News podotýká, že Starmer zatím neupřesnil časový rámec, v jakém toho chce dosáhnout. Nejmenovaní odborníci na obranu pak stanici řekli, že i tato úroveň navýšení je stále příliš malá na to, aby Británie mohla důvěryhodně vést jakoukoli válku, natož válku o přežití v plném rozsahu.

Podobná varování jako Walker vyslovili také další evropští armádní představitelé. Šéf Bundeswehru Carsten Breuer prohlásil, že německá armáda se musí připravit na obrannou válku, neboť ve svém současném stavu není schopna bránit vlastní zemi ani své spojence v NATO.

Německý ministr obrany Boris Pistorius zase v lednu uvedl, že němečtí experti považují ruský vojenský útok na některou ze zemí Aliance za možný v rozmezí příštích pěti až osmi let. Na ruskou hrozbu upozorňují také švédští, polští či pobaltští představitelé, kteří rovněž hovoří o nutnosti připravit se do tří let.

Podle šéfa NATO Jense Stoltenberga se Aliance musí připravit na konfrontaci s Ruskem, která by mohla trvat desetiletí, pokud válka na Ukrajině dopadne ve prospěch Moskvy.