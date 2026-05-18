Postavil se Putinovi. Moskevský arcibiskup končí, ruské katolíky poprvé povede Rus

Autor:
  16:16
Arcibiskup Paolo Pezzi, který stál v čele katolické církve v Rusku, rezignoval. Oficiálně svůj odchod vysvětlil zdravotními problémy, podle zdrojů z ruské katolické komunity ale sehrál hlavní roli tlak Kremlu, kterému vadila jeho veřejná kritika války proti Ukrajině.
Arcibiskup Paolo Pezzi slouží velikonoční mši v katolické katedrále Neposkvrněného početí Panny Marie v Moskvě. (4. dubna 2026) | foto: Kirill Zykov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Papež Lev XIV. přijal Pezziho rezignaci 2. května. Italský duchovní vedl moskevskou arcidiecézi téměř dvacet let. V Rusku působil už od 90. let a později získal také ruské občanství. V Moskvě zůstane jako řadový kněz.

Jeho dočasným nástupcem se stal dosavadní pomocný biskup Nikolaj Dubinin, kterého portál Novaja Gazeta označuje za člověka bližšího Kremlu. Jde zároveň o prvního rodilého Rusa v čele arcidiecéze. Web s odkazem na své zdroje v Rusku uvádí, že za Pezziho konec lobovali přímo lidé z okolí prezidenta Vladimira Putina či tajné služby FSB.

Pětašedesátiletý Pezzi sice při loučení odmítl „konspirační“ vysvětlení svého odchodu, současně ale naznačil třenice se státem.

„Naše složitá situace odhalila rozdělení, a to nejen v rodinách, ale i v církevních komunitách, kde se lidé začínají vážně, ne-li otevřeně, hádat,“ uvedl v narážce na válku na Ukrajině. Závěrem vyzval k „modlitbě za jednotu“ a k „ochotě ke smíření“.

Pezzi patřil k málu vysoce postavených duchovních v Rusku, kteří se po začátku invaze otevřeně postavili proti oficiální kremelské linii.

Už v první den bojů podepsal protiválečné prohlášení Konference katolických biskupů Ruska. Ti tehdy varovali před „smrtí a ničením“ a připomněli, že Ukrajina i Rusko společně trpěly v minulých válkách. Zároveň zdůraznili, že za vojenskou agresi přijde odpovědnost.

Jasně také prohlásili, že Bůh nestojí na straně agresora, v přímém rozporu s tvrzením patriarchy Kirilla a ruské pravoslavné církve.

Arcibiskup kritizoval válku i v dalších letech. V září 2022 odsoudil částečnou mobilizaci jako zásah do svědomí věřících a takzvanou „speciální vojenskou operaci“ označil za „plnohodnotný vojenský konflikt“, který ohrožuje samotnou existenci světa.

Při druhém výročí invaze pak znovu upozornil na důsledky války pro ruskou společnost. Zemi zachvátila deprese a morální apatie ve chvíli, kdy konflikt uvázl v krvavé patové situaci, konstatoval Pezzi.

Válka podle něho věřící hluboce zasáhla. „Mnoho lidí tehdy nemluvilo ani tak o odpuštění, ale o tom, že nedokážou překonat nenávist, která v nich roste. Vedla je k nenávisti vůči všemu a všem. Řekl jsem jim, že možná není možné tu nenávist jednoduše potlačit, ale že mohou dát prostor jiné možnosti – místo nenávidět zkusit milovat,“ řekl nyní webu CLonline.

Kritice čelí i Pezziho nástupce

Jeho postoje ho postupně dostaly do přímého střetu s ruskými úřady. Státní média a propagandisté na něj zaútočili už v roce 2021, kdy hájil protesty po zatčení opozičníka Alexeje Navalného. Demonstrace označil za „pokojné a civilizované“ a policejní zásahy kritizoval jako nepřiměřené.

„Pezzi nakonec ztratil přízeň režimu ve chvíli, kdy si musel vybrat mezi křesťanským imperativem pravdy a loajalitou k Putinovi,“ míní Novaja Gazeta. Tlak sílil i na samotnou katolickou komunitu. Řada věřících čelila kvůli protiválečným postojům postihům, včetně trestů vězení.

Pozornost ruských nacionalistických a pravoslavných kruhů už přitáhl i nový arcibiskup Dubinin. Terčem kritiky se stal poté, co se v rámci interních církevních debat řešilo postavení věřících z řad LGBT komunity. Kritici následně začali Dubinina označovat za podporovatele LGBT hnutí, což v dnešním Rusku představuje politicky výbušné obvinění.

Moskva si přesto podle všeho přeje zachovat dobré vztahy s Vatikánem, který stále hraje důležitou diplomatickou roli mezi Ruskem a Ukrajinou. „V takové situaci pak výměna nepohodlného arcibiskupa za loajálnější tvář působí jako logický krok,“ uzavírá Novaja Gazeta.

