„Vezměte si příklad. Takto se fotí armáda vítězů, ne poražených,“ napsal Milčakov k fotce ruského vojáka, který stojí u tří těl zabitých příslušníků ukrajinských sil.
Neonacista na svém telegramovém účtu vyhlásil soutěž. První tři lidé, kteří zašlou fotografii, kde jsou „zjevně zlikvidovaní zajatci,“ obdrží materiální odměnu v kryptoměně. „Zašlete své fotografie anonymně, určitě je zveřejníme. Sláva Rusku, sláva Moraně,“ dodal Milčakov. Morana je slovanská Smrtka.
Podle Institutu pro studium války (ISW) je Milčakov prominentním hlasem v prostoru ruských vojenských bloggerů. „Jeho výzvy k páchání válečných zločinů proti ukrajinským vojákům odrážejí široce přijímanou kulturní a systémovou praxi ruských sil páchat válečné zločiny na bojišti,“ uvádí analytici. Sám Milčakov už v minulosti zmiňoval zabíjení ukrajinských válečných zajatců jako „humánní“ způsob a fotil se s mrtvými vojáky opakovaně.
Ukrajinští vojáci vycházeli s rukama nad hlavou, Rusové je postříleli
Ukrajinský vojenský novinář a člen 13. brigády Národní gardy Jurij Butusov uvedl, že Milčakov v současné době slouží u 417. průzkumného praporu 42. motostřelecké divize ruských ozbrojených sil v Záporožské oblasti.
Butusov zároveň zmiňuje hodnocení ruského vojenského korespondenta a podporovatele invaze Andreje Filatova, podle něhož Milčakov a jeho skupina se neúčastní bojů, ale spíše se věnuje propagandě a vybírání peněz pro své osobní účely. Označuje je proto za „dámské bojovnice“.
Zelená k zabíjení zajatců
Milčakova „soutěž“ přichází v době, kdy záporožská prokuratura v neděli informovala, že Rusové zastřelili poblíž záporožského Huljajpolu tři ukrajinská válečné zajatce. Fotka se následně šířila na ruských sociálních sítích. Prokuratura zdůraznila, že čin je porušení Ženevských úmluv a zahájila trestní stíhání pachatelů.
Ukrajinští vyšetřovatelé přitom dokumentují případy zabíjení zajatců po celou dobu války. Jejich četnost prý naznačuje, že ruská armáda má k takovému jednání zelenou. „Ruské vojenské velení schvaluje a někdy nařizuje válečné zločiny na bojišti,“ uvádí ISW.
Polovojenské uskupení Rusič se otevřeně hlásí k neonacismu či teorii o nadřazenosti bílé rasy a její členové se fotí s vlajkou nacistického Německa. V Rusku, které své tažení na Ukrajině ospravedlňuje mimo jiné potřebou „denacifikace“ ukrajinského území, ale skupina paradoxně zakázána není.