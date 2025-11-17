Ruský neonacista vyhlásil soutěž. Nabízí kryptoměnu za snímky popravených Ukrajinců

Šéf ruského neonacistického polovojenského uskupení Rusič Alexej Milčakov zveřejnil na Telegramu snímek popravy tří ukrajinských válečných zajatců. Zároveň vyzval své sledující, aby mu poslali fotky, kde dělají to samé, a slíbil jim za to odměnu. Sám Milčakov přitom čelí ze strany jiných ruských vojenských blogerů podezření, že ve skutečnosti nebojuje.
Alexej Milčakov

Alexej Milčakov | foto: Ruské sociální sítě

„Vezměte si příklad. Takto se fotí armáda vítězů, ne poražených,“ napsal Milčakov k fotce ruského vojáka, který stojí u tří těl zabitých příslušníků ukrajinských sil.

Neonacista na svém telegramovém účtu vyhlásil soutěž. První tři lidé, kteří zašlou fotografii, kde jsou „zjevně zlikvidovaní zajatci,“ obdrží materiální odměnu v kryptoměně. „Zašlete své fotografie anonymně, určitě je zveřejníme. Sláva Rusku, sláva Moraně,“ dodal Milčakov. Morana je slovanská Smrtka.

Podle Institutu pro studium války (ISW) je Milčakov prominentním hlasem v prostoru ruských vojenských bloggerů. „Jeho výzvy k páchání válečných zločinů proti ukrajinským vojákům odrážejí široce přijímanou kulturní a systémovou praxi ruských sil páchat válečné zločiny na bojišti,“ uvádí analytici. Sám Milčakov už v minulosti zmiňoval zabíjení ukrajinských válečných zajatců jako „humánní“ způsob a fotil se s mrtvými vojáky opakovaně.

Ukrajinští vojáci vycházeli s rukama nad hlavou, Rusové je postříleli

Ukrajinský vojenský novinář a člen 13. brigády Národní gardy Jurij Butusov uvedl, že Milčakov v současné době slouží u 417. průzkumného praporu 42. motostřelecké divize ruských ozbrojených sil v Záporožské oblasti.

Butusov zároveň zmiňuje hodnocení ruského vojenského korespondenta a podporovatele invaze Andreje Filatova, podle něhož Milčakov a jeho skupina se neúčastní bojů, ale spíše se věnuje propagandě a vybírání peněz pro své osobní účely. Označuje je proto za „dámské bojovnice“.

Zelená k zabíjení zajatců

Milčakova „soutěž“ přichází v době, kdy záporožská prokuratura v neděli informovala, že Rusové zastřelili poblíž záporožského Huljajpolu tři ukrajinská válečné zajatce. Fotka se následně šířila na ruských sociálních sítích. Prokuratura zdůraznila, že čin je porušení Ženevských úmluv a zahájila trestní stíhání pachatelů.

Ukrajinští vyšetřovatelé přitom dokumentují případy zabíjení zajatců po celou dobu války. Jejich četnost prý naznačuje, že ruská armáda má k takovému jednání zelenou. „Ruské vojenské velení schvaluje a někdy nařizuje válečné zločiny na bojišti,“ uvádí ISW.

Polovojenské uskupení Rusič se otevřeně hlásí k neonacismu či teorii o nadřazenosti bílé rasy a její členové se fotí s vlajkou nacistického Německa. V Rusku, které své tažení na Ukrajině ospravedlňuje mimo jiné potřebou „denacifikace“ ukrajinského území, ale skupina paradoxně zakázána není.

