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Ruský dron zasáhl budovu tajné služby SBU v Kyjevě, z místa stoupá dým

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  15:03aktualizováno  15:46
Nad Kyjevem stoupá kouř po dronovém útoku, v pozadí je chrám svaté Sofie. (4....

Nad Kyjevem stoupá kouř po dronovém útoku, v pozadí je chrám svaté Sofie. (4. září 2026) | foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Následky ruského útoku balistickými raketami na Kyjev (20. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
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Ruský dron v pátek odpoledne zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, píše portál Ukrajinska pravda. Po výbuchu z místa stoupal hustý dým, uvedli očití svědci. Na místo zásahu přijíždějí sanitky. Zasažení sídla SBU mezitím potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že šéfovi tajné služby uložil na ruský útok odpovědět.

Portál Ukrajinska pravda píše, že k výbuchu došlo kolem 14:30. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti informoval, že v jedné ze čtvrtí hlavního města vypukl požár v důsledku dopadu dronu na střechu budovy, která neslouží bytovým účelům, a že na cestě jsou záchranáři.

„Ruský dron bohužel zasáhl ústředí SBU na Volodymyrské ulici v Kyjevě, naproti katedrále svaté Sofie. Na místě jsou všechny záchranné složky. Všem zraněným bude poskytnuta potřebná pomoc,“ napsal Zelenskyj po rozhovoru s úřadujícím šéfem tajné služby Oleksandrem Pokladem, na jehož pracovnu mířil ruský dron.

Šéfovi SBU dal za úkol „adekvátně, znatelně a pokud možno zrcadlově odpovědět Rusům na tento útok, až bude vše připraveno“.

Známé ústředí ruské tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, se nachází na náměstí Lubjanka v centru Moskvy. Drony SBU jsou schopny doletět ještě dál do hloubi Ruska. Na konci srpna zasáhly na vojenské letecké základně Engels u Saratova ruský strategický bombardér Tu-95MS, jak tehdy uvedl Zelenskyj.

Ve čtvrtek byl v Engelsu u Saratova podle médií spáchán atentát na ruského generála, velícího jednotce ruských strategických bombardérů, kterého SBU a ukrajinská prokuratura o několik dní dříve obvinily z válečného zločinu kvůli náletu na dětskou nemocnici v Kyjevě před dvěma lety.

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