„Drony zasáhly centrum města za bílého dne. Bohužel jsou oběti,“ napsal gubernátor Kondratěv za síti Telegram.
Útok označil za „hrůzný“, zaměřen byl podle něj na centrum města, v okolí hotelu Novorossijsk. Vyzval obyvatele, aby zachovali klid, dodržovali bezpečnostní opatření a pokud možno zůstali doma.
Dříve o dvou mrtvých a 15 raněných při ruském útoku na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Později oznámil, že při útocích ruských dronů zahynula 68letá žena a další dva lidé ve věku 82 a 78 let utrpěli zranění.
Při ostřelování Belgorodu na západě Ruska bylo zraněno sedm civilistů, uvedl ještě během noci gubernátor Vjačeslav Gladkov.
Ukrajinská armáda podle něj ruské oblastní město ostřelovala raketami, které zasáhly blíže neupřesněný podnik a zranily tři muže a jednu ženu. Následně byl hospitalizován ještě další člověk zraněný střepinami. V areálu podniku vzplála budova, požár hasiči uhasili.
Později gubernátor dodal, že počet raněných při raketovém ostřelování vzrostl na šest, a že při útoku dronu utrpěl zranění další člověk.
Ruská protivzdušná obrana zničila v noci 70 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Terčem náletu se opět stal petrochemický závod Salavat koncernu Gazprom v Baškirsku, s požárem bojují hasiči, informoval gubernátor Radij Chabirov.
Závod, ležící přibližně 1400 kilometrů od hranic s Ukrajinou, drony napadly už 18. září, poznamenal server RBK-Ukrajina. Ukrajinské síly v poslední době na ruskou ropnou infrastrukturu útočí opakovaně.