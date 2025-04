Bolest nás trhá na kusy. Kryvyj Rih pohřbívá děti zabité při ruském útoku

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nežádáme o soucit. Žádáme hněv světa,“ uvedl šéf městské správy Oleksandr Vilkul. Zastoupení úřadu OSN pro lidská práva na Ukrajině uvedlo, že šlo o nejkrvavější zásah proti dětem od začátku ruské invaze v únoru 2022 a jeden z nejvíce smrtících útoků v letošním roce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ještě v neděli prohlásil, že pouze americký protiraketový systém Patriot by mohl podobnému útoku zabránit, a dodal, že pověřil ministry obrany a zahraničí, aby pracovali na posílení protivzdušné obrany, zejména se Spojenými státy, které by mohly „zastavit jakýkoliv teror“. Věk obětí sahá od tří po 79 let.

Jako na „malá sluníčka ve třídě“ vzpomíná učitelka Iryna Cholodová na sedmiletou Arinu a jejího vrstevníka Radyslava, zabité při pátečním útoku.

Zavzpomínala, jak byl Radyslav pyšný na to, že se směl zúčastnit školní akce shromažďující krmení pro toulavá zvířata: „Držel tašku jako poklad, chtěl pomoci,“ řekla agentuře AP. Ale po pátku zůstanou „dvě lavice v mé třídě navždy prázdné“, řekla učitelka. „Jak mám říct rodičům, aby vrátili jejich učebnice? Jak mám bez nich učit?“ dodala.

Pětapadesátiletá kantorka Natalja Slobodeňuková vzpomíná na svého patnáctiletého žáka Danyla Nikitského jako na „jiskru“, která nabíjela třídu energií a pomáhala organizovat školní výlety a další akce.

„Když šel Danylo, půlka třídy šla taky. Tak ho měli rádi,“ řekla. Dodala, že učitelé prožívají se svými žáky jejich radosti i smutky, ale teď ji frustruje bezmocnost. „Bolest tě trhá na kusy a uvědomuješ si, že nemůžeš nic udělat. Nic, co by to napravilo. Jen si bolest neseš navždy,“ řekla.

„Nikdy neodpustíme“

Frustrace trápí i Natalji Frejlichovou, která učila devítiletého Hermana Tripolece, zabitého při pátečním útoku. „Dokonce ani pořádně truchlit není možné,“ řekla poté, co plánovanou pietní slavnost narušilo vyhlášení dalšího leteckého poplachu.

Kvílení sirén se ozývalo v pravoslavném kostele, kde pozůstalí plakali nad rakví devítiletého Hermana. Právě si hrál na houpačce, když hřiště zasáhla raketa. „Opravdu miloval život, byl jako sluneční paprsek,“ řekla chlapcova kmotra Inna.

Místní duchovní uspořádali bohoslužbu na hřišti, kde obyvatelé vytvořili provizorní památník s hračkami a plyšáky. Další pohřby obětí byly naplánovány na celý den.

Před válkou žilo v průmyslovém městě Kryvyj Rih, které je pravidelně terčem ruských raket a dronů, asi 600 tisíc lidí. Ve městě v pondělí začal třídenní smutek za oběti. „Nikdy nezapomeneme, nikdy neodpustíme,“ napsal na sociální síti Vilkul a slíbil, že pomsta bude nevyhnutelná, protože jde o nepromlčitelný zločin.

Obrázky zakrvácených těl pohozených po dvorku s hřištěm rozdmýchaly nový vztek na Rusko, které od rozpoutání války proti Ukrajině zabilo tisíce ukrajinských civilistů.

Moskva - bez důkazů - tvrdí, že páteční útok mířil na setkání ukrajinských vojáků a zahraničních instruktorů a že zabil až 85 z nich, což Kyjev odmítl jako dezinformaci. Policejní záběry z osobních kamer, ověřené agenturou Reuters, ukázaly, jak se záchranáři v chaotických okamžicích po útoku starají o vyděšené obyvatele a plačící děti.

Ukrajina žádá svolání Rady bezpečnosti

Ukrajina v souvislosti s útokem v Kryvém Rihu žádá o naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN na úterý,

„Důrazná mezinárodní reakce na ruská zvěrstva je klíčová. Takový teror by nikdy neměl být pokládán za normální. Vyzýváme k důraznému odsouzení i ráznému jednání. Rusko musí přestat terorizovat naše děti a civilisty a reagovat na americký návrh na úplné příměří, který Ukrajina přijala, a ukončit válku,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

„Rusko lhalo, lže a bude lhát, dokud bude existovat v nynější podobě,“ napsal mluvčí ukrajinského generálního štábu Dmytro Lychovij.

Úder vyvolal i ostré odsouzení evropských zemí, které podporují Ukrajinu. Stal se v době, kdy leží na stole americký návrh na 30denní příměří, se kterým zatím Moskva nesouhlasila. Dojednat se podařilo zastavení bojů v Černém moři a úderů na energetickou infrastrukturu. Obě země ale tvrdí, že druhá strana sjednaná omezení vojenských operací porušuje.