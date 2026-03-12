„Ve středu večer došlo k dalším pokusům o dronové útoky na kompresorovou stanici Ruskaja. Jde o pobřežní stanici, která zajišťuje přepravu plynu plynovodem South Stream. Jde o další útok na mezinárodní zařízení, úsek mezinárodního ropovodu, který zajišťuje energetickou bezpečnost Turecka a řady dalších zemí,“ řekl Peskov.
„Jde o naprosto bezohledné činy kyjevského režimu,“ dodal. Stanice podle agentur poškozena nebyla.
Ruský státní plynárenský gigant Gazprom v posledních dvou dnech oznámil útoky na tři kompresorové stanice, které zajišťují bezpečnost dodávek plynovody TurkStream a Blue Stream.
Společnost uvedla, že Ukrajinci v posledních dvou týdnech její zařízení v jižním Rusku napadli více než desetkrát.
K ukrajinským útokům se ve čtvrtek vyjádřilo i ruské ministerstvo obrany. Podle něj chce Ukrajina zastavit dodávky plynu evropským zákazníkům.
Evropská unie se rozhodla, že do konce roku 2027 dovoz plynu z Ruska ukončí. Moskva minulý týden pohrozila, že dodávky plynu sama zastaví. Dosud přitom stále prodávala plyn prostřednictvím černomořského plynovodu TurkStream do zemí, jako je Maďarsko a Slovensko.
Právě vlády těchto dvou zemí aktuálně obviňují Ukrajinu, že zdržuje obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba, který podle Kyjeva na konci ledna poškodil ruský útok. Maďarsko ve středu do Kyjeva vyslalo delegaci na inspekci ropovodu. Slovensko se k ní podle šéfa diplomacie Juraje Blanára nepřipojilo.
Ukrajina útočí na infrastrukturu napojenou na ruské produktovody s cílem oslabit válečné úsilí Ruska, které proti sousední zemi už více než čtyři roky vede válku.
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU ve čtvrtek uvedla, že ukrajinské drony zasáhly infrastrukturu ropné stanice Tichoreck v Krasnodarské oblasti.
Rusko běžně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a zasahuje i civilní cíle. Letošní zima na Ukrajině je obzvláště drsná a ruské útoky připravily statisíce lidí o elektřinu a teplo za nejhorší energetické krize od vpádu ruských vojsk v únoru 2022. Útoky na energetickou síť podniká Moskva v rámci strategie oslabení ukrajinského civilního obyvatelstva.