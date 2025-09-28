Celou Ukrajinou zní poplach, Rusko provedlo rozsáhlý útok drony a raketami

Nad celou Ukrajinou byl v neděli od 5:00 SELČ vyhlášen letecký poplach, píše agentura Reuters s odkazem na oznámení ukrajinského letectva. Podle nezávislých pozorovatelů se Kyjev stal terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku války a útoky stále pokračují.
Rusko v noci provedlo jeden z nejvíce rozsáhlých útoků od začátky války s Ukrajinou v únoru 2022. Poplach zněl po celé Ukrajině. V Kyjevském metru se schovávali tisíce lidí. (28. září 2025) | foto: Reuters

Nad Kyjevskou oblastí létaly drony a bylo slyšet, jak je sestřeluje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Ukrajinský ministra zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X uvedl, že Rusko přes noc vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket. Útoky zničily obytné budovy.

Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, do řady z nich Moskva kromě dronů nasazuje i rakety. Ačkoli Rusko popírá, že by útočilo na civilní cíle, při úderech na ukrajinskou metropoli umírají desítky civilistů.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že při nočních útocích bylo ve městě zraněno pět osob. Masivní útoky zasáhly také oblast Záporoží, kde byly zraněny nejméně čtyři osoby.

Rusko se bude vždy bránit, pohrozil Lavrov Západu na Valném shromáždění OSN

Polské ozbrojené síly v noci na dnešek uvedly, že vyslaly letouny k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo nové útoky na Ukrajinu. Podle serveru Flightradar24 Polsko nejméně do 6:00 SELČ uzavřelo vzdušný prostor kolem Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvůli „neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním bezpečnosti státu“.

V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

NATO zvyšuje ostražitost, kvůli ruským dronům pošle na Baltské moře fregatu

Severoatlantická aliance plánuje v oblasti Baltského moře po nedávných incidentech s drony v Dánsku pokračovat v posilování své bdělosti. V oblasti nasadí nejméně jednu protiletadlovou fregatu,...

27. září 2025  21:10

Rusko se bude vždy bránit, pohrozil Lavrov Západu na Valném shromáždění OSN

Na jakoukoliv agresi proti Rusku bude následovat rozhodná odpověď, prohlásil v sobotu před Valným shromážděním OSN v New Yorku ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, podle něhož je Západ posedlý...

27. září 2025  20:04,  aktualizováno  21:04

