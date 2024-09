Při ruském útoku v Charkově se zranilo 47 lidí, pět z nich byly děti

S odvoláním na ukrajinské úřady o tom napsala agentura Reuters.

Šéf charkovské oblastní správy Oleh Syněhubov obvinil Moskvu, že „cílí výhradně na civilní infrastrukturu města“. Při útocích, kterých bylo nejméně deset, byl podle něj zasažen supermarket, sportoviště a rezidenční budovy. K prvním explozím podle serveru The Kyiv Independent došlo v poledne SELČ. Terčem útoku byla podle ministerstva energetiky také energetická infrastruktura.

„Rusko znovu terorizuje Charkov,“ uvedl na sítí Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Všechny potřebné prostředky na záchrannou operaci byly nasazeny,“ poznamenal a dodal, že „k zastavení tohoto teroru by měly být zapojeny všechny potřebné prostředky na celém světě. To nevyžaduje mimořádné prostředky, ale dostatečnou odvahu vedoucích představitelů - odvahu poskytnout Ukrajině vše, co potřebuje k obraně“. Agentura Reuters v této souvislosti uvedla, že Zelenskyj znovu vyzval spojence, aby Kyjevu umožnili použít Západem dodané zbraně k zásahům na území nepřítele a snížení ruské vojenské hrozby.

Dříve dnes Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila 158 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony. Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších ukrajinských dronových útoků od začátku války. V moskevské rafinerii po dronovém útoku vypukl požár, uvedl podle agentury Reuters starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Agentura TASS později informovala, že požár se podařilo dostat pod kontrolu.

Ruská okupační vojska města a vesnice v Charkovské oblasti u hranic s Ruskem od začátku války bombardují a ostřelují opakovaně. V pátek ruský úder na rezidenční čtvrť Charkova zabil sedm lidí, v sobotu ukrajinské úřady informovaly o smrti dvou žen.