Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce

Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači.
„Hlavní je, že během těchto rozhovorů našeho prezidenta s Američany bylo opět konstatováno, že bez vyřešení územních otázek podle způsobu dohodnutého v Anchorage nelze počítat s dosažením dlouhodobého urovnání,“ řekl novinářům Ušakov podle agentury TASS v narážce na schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem loni v srpnu na Aljašce.

Američtí vyjednávači do Moskvy přiletěli ve čtvrtek večer z Davosu, kde se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír a Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.

Jednání o míru dosáhla pokroku, hlásí Witkoff. Zbývá dořešit poslední otázku

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dříve oznámil, že jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku a že zbývá dořešit poslední otázku. Podle Zelenského ještě nejsou vyřešené otázky týkající se území na východě Ukrajiny.

Rusko okupuje asi pětinu ukrajinského území a snaží se získat kontrolu nad celým Donbasem, včetně části, která ruská vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.

Nynější schůzka ruského prezidenta s americkými zástupci byla podle Ušakova zaměřena na získání informací z kontaktů Američanů s Ukrajinci a evropskými partnery s cílem společně stanovit parametry pro další kroky. Putin podle svého poradce dal také pokyny ruské delegaci, kterou na třístranných jednáních v Abú Zabí povede náčelník vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, dodal poradce. Ruská delegace podle něj už odletěla do Spojených arabských emirátů.

Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval

Jednání v Kremlu se z ruské strany zúčastnil také Ušakov a Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev, z americké strany vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kuschner a Trumpův poradce pro Radu míru Josh Greenbaum, uvedl dříve Kreml, který také zveřejnil krátké video, jak se Putin vítá s americkými vyjednávači. Ti hodlali také projednat pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Joea Bidena.

Po jednání v Moskvě měl Witkoff odletět do Abú Zabí, kde se dnes a v sobotu mají uskutečnit jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny. Podle tisku americká a ukrajinská delegace hodlají ruským vyjednávačům navrhnout příměří v energetice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

