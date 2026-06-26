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Jakou hrají USA roli? ptá se Lavrov. Trvá na tom, že na Aljašce došlo k dohodě

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  15:17
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek vyzval k objasnění role Spojených států ve snahách ukončit rusko-ukrajinskou válku. Uvedl to v reakci na komentář svého amerického protějšku Marka Rubia. Ten o den dříve novinářům řekl, že Washington a Moskva loni v létě na Aljašce neuzavřely žádné dohody ohledně Ukrajiny.

Válka na Ukrajině

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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (19. června 2026)
Marco Rubio (25. června 2026)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
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Šéf amerického resortu zahraničí přitom reagoval na dotaz novinářů ohledně ruských tvrzení, že USA neplní dohodu mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem z loňského setkání v Anchorage.

Moskva tvrdí, že země dospěly ke shodě o obrysech mírové dohody a hovoří o tom jako o „duchu Anchorage“. „Na Aljašce byl předložen návrh. Ale nestal se dohodou,“ řekl Rubio. USA jsou podle něj nadále připraveny sehrát konstruktivní roli při ukončení války, kterou Rusko vede pátým rokem proti Ukrajině.

Mizící duch Anchorage? Na Aljašce jsme žádné dohody neuzavřeli, řekl Rubio

„Samozřejmě, že celou tuto situaci je třeba objasnit. Faktem ale zůstává: na Aljašce byly projednávány americké návrhy, které ruská strana přijala,“ uvedl nyní Lavrov.

Putin podle Lavrova prošel řadu amerických návrhů, které do Moskvy předtím přivezl Trumpův vyslanec Steve Witkoff.

„Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že na schůzce na Aljašce poskytne svou reakci,“ uvedl Lavrov. „Pokud jedna strana – v tomto případě USA – předložila své návrhy na urovnání a způsob, jak k této krizi přistupovat, a druhá strana s těmito návrhy vyjádřila souhlas, pak se tvrzení, že k žádné dohodě nedošlo, zdá poněkud neelegantní,“ sdělil ruský ministr.

Záběry hořící Moskvy ohromily Trumpa. Rusko tuší, že ztrácí jeho přízeň

Jednání Trumpa a Putina v Anchorage skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba prezidenti ale jednali o mírovém řešení války, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022 zahájením invaze.

Moskva mimo jiné požaduje celý východoukrajinský region Donbas včetně části, kterou ruská vojska ani po čtyřech letech bojů nedokázala dobýt. To Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

Zelenskyj spustil čtyřicetidenní plán. Chce donutit Putina k ukončení války

Kritické komentáře Lavrova a dalších ruských představitelů z tohoto týdne podle Reuters poukazují na posun v ruském hodnocení snah Washingtonu o ukončení války. Diplomatické úsilí zamrzlo poté, co USA a Izrael v únoru zahájily válku proti Íránu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden řekl Trumpovi a dalším západním lídrům, že Kyjev obrací vývoj války svými údery hluboko na ruském území. Moskva tvrdí, že pokud diplomatické úsilí nepovede k mírovému řešení, dosáhne vítězství na bojišti.

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