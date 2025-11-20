Portál Axios v úterý uvedl, že návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou. Ta se ale na vzniku dokumentu nepodílí.
Návrh údajně žádá, aby se Ukrajina stáhla z dosud neokupovaných částí Doněcké a Luhanské oblasti na Donbasu, snížila svou armádu zhruba na polovinu a vzdala se klíčových součástí své výzbroje. Na oplátku by údajně získala blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany USA.
Podle některých zdrojů návrh obsahuje také rozsáhlá omezení budoucí obranné politiky a vnitrostátních rozhodnutí Ukrajiny.
Mezi ustanovení údajně patří i zákaz rozmístění zahraničních jednotek na Ukrajině nebo zákaz pořizování zbraní dlouhého dosahu schopných zasáhnout hluboko v Rusku. Některé zprávy pak naznačují, že by Ukrajina byla nucena udělit oficiální status ruštině a ruské pravoslavné církvi. Tu přitom experti označují za nástroj hybridní války ovládaný Kremlem.
Plán podle západních médií rovněž počítá s vytvořením demilitarizované zóny v částech Donbasu, z nichž by se ukrajinské síly stáhly, a zmrazil by současnou frontovou linii na jižní Ukrajině.
Agentura AP s odkazem na své zdroje uvádí, že Washington po Kyjevu chce, aby přijal hlavní body tohoto plánu. Bílý dům záležitost odmítl komentovat. Někteří ruští činitelé popřeli, že by takový plán existoval.
„Jednostranná strategická ztráta“
„Navrhovaný mírový plán by Ukrajinu připravil o klíčové obranné pozice a schopnosti nezbytné k obraně před budoucí ruskou agresí, a to zjevně bez jakékoli náhrady,“ míní o návrhu ISW ve své poslední zprávě.
Postoupení zbytku Doněcké oblasti, kde se nacházejí důležitá průmyslová a logistická města, by podle jeho analytiků poskytlo Rusku strategicky zásadní území, které se mu nepodařilo dobýt více než deset let.
Válka na Ukrajině
ISW podotýká, že při současném tempu ruského postupu by trvalo roky, než by Rusko tuto oblast ovládlo vojensky. „To činí navrhované ústupky pro Ukrajinu jednostrannou strategickou ztrátou,“ zdůrazňuje institut.
Stažení Ukrajiny z Doněcké oblasti by výrazně zlepšilo ruské podmínky pro obnovení ofenziv. Rusko by mohlo podle ISW hlouběji postupovat do Charkovské, Záporožské a Dněpropetrovské oblasti a také zahájit nové operace přes řeku Oskil směrem na Charkov z více směrů.
„Zmrazení frontové linie na jihu Ukrajiny by navíc umožnilo ruským silám odpočinout si, doplnit jednotky a připravit další útoky na klíčová města, jako jsou Cherson a Záporoží – cíle, které Kreml dlouhodobě označuje za prioritní,“ podotkli experti.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio v pondělí prohlásil, že Washington bude i nadále vypracovávat seznam možných návrhů na ukončení války na základě podnětů od obou stran konfliktu. „Dosažení trvalého míru bude vyžadovat, aby obě souhlasily s obtížnými, ale nezbytnými ústupky,“ řekl.
ISW uvedla, že plán je v podstatě totožný s ruskými požadavky vznesenými během istanbulských jednání v roce 2022, kdy se Moskva domnívala, že má na bojišti převahu. Tyto dřívější podmínky představovaly faktickou kapitulaci Ukrajiny, včetně zákazu vstupu do NATO, tvrdé demilitarizace a omezení západní vojenské pomoci, aniž by jakýmkoli způsobem omezily ruský vojenský potenciál.
„Vytrvalost při prosazování těchto maximalistických cílů ukazuje, že Kreml je stále odhodlán oslabit Ukrajinu do té míry, že nebude schopná bránit se budoucí agresi,“ konstatoval ISW.