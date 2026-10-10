Trump mluví o milionech tun paliva. Jak významné je to množství pro americký trh? Může skutečně snížit ceny na čerpacích stanicích, nebo jde hlavně o politické gesto před listopadovými volbami?
Americký trh spotřebuje přibližně půl milionu tun nafty denně. Prvních 300 tisíc tun z Ruska tedy neodpovídá ani jednodenní spotřebě. Ani další dodávky nepředstavují zásadní změnu. Mohou krátkodobě pomoci, ale ceny na amerických pumpách výrazně nesrazí. Politický rozměr je přitom zřejmý. Do listopadových voleb zbývá necelý měsíc, pohonné hmoty zdražily a Trump potřebuje ukázat výsledky. Levnější nafta znamená spokojenější voliče. Jenže politické gesto není totéž co ekonomické řešení.
Podstatné je, že přesun nafty z jednoho trhu na druhý sám o sobě nezvyšuje její světovou nabídku. A právě v tom spočívá slabina Trumpova plánu.