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Trump nahrává Putinovi. Američané na pumpách neušetří, říká analytik Bříza

Ditta Stein
  16:04

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| foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ruská nafta americkým řidičům výrazně nezlevní, prezidentu Donaldu Trumpovi ale může pomoci před listopadovými volbami do Kongresu. Dohoda zároveň posiluje mezinárodní pozici Vladimira Putina a oslabuje tlak na Moskvu, zatímco Kyjev čelí dalšímu nátlaku. V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl analytik Vlastislav Bříza. Mír se těžko vyjednává, pokud agresor získává ústupky, míní.

Trump mluví o milionech tun paliva. Jak významné je to množství pro americký trh? Může skutečně snížit ceny na čerpacích stanicích, nebo jde hlavně o politické gesto před listopadovými volbami?
Americký trh spotřebuje přibližně půl milionu tun nafty denně. Prvních 300 tisíc tun z Ruska tedy neodpovídá ani jednodenní spotřebě. Ani další dodávky nepředstavují zásadní změnu. Mohou krátkodobě pomoci, ale ceny na amerických pumpách výrazně nesrazí. Politický rozměr je přitom zřejmý. Do listopadových voleb zbývá necelý měsíc, pohonné hmoty zdražily a Trump potřebuje ukázat výsledky. Levnější nafta znamená spokojenější voliče. Jenže politické gesto není totéž co ekonomické řešení.

Podstatné je, že přesun nafty z jednoho trhu na druhý sám o sobě nezvyšuje její světovou nabídku. A právě v tom spočívá slabina Trumpova plánu.

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