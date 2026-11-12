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Vítězství jen naoko. Rusové falšují dobytí měst pomocí AI, vojáci mizí v trávě

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  12:23
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Ruští vojáci a prováleční blogeři šíří videa vytvořená pomocí umělé inteligence, aby předstírali postup na ukrajinském území, které má Kyjev stále pod kontrolou. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) tím pomáhají vytvářet dojem, že ruské vítězství na bojišti je nevyhnutelné.
Snímek obrazovky z videa ruského ministerstva obrany vygenerovaného umělou inteligencí, na kterém je zachycen ruský voják mávající ruskou vlajkou v Dobropillji v Doněcké oblasti.
Snímek obrazovky z videa ruského ministerstva obrany vygenerovaného umělou inteligencí, na kterém je zachyceno údajné dobytí Dobropillje v Doněcké oblasti.
Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží techniku a výzbroj při příjezdu na společné rusko-běloruské vojenské cvičení s krycím názvem Zapad-2025. (16. září 2025)
Ruští vojáci se účastní bojového výcviku v Moskevské oblasti. (9. října 2024)
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„Putin chce válku vyhrát, což vytváří tlak na velitele, aby nadsazovali úspěchy svých jednotek,“ sdělily zdroje z Kremlu listu Financial Times. Kvůli tomu pak vedení ruské armády dostává nepravdivé informace a vydává rozkazy na základě zkresleného obrazu situace na frontě.

ISW zaznamenal nejméně 35 videí z fronty, která podle něj pravděpodobně vznikla nebo prošla úpravami pomocí umělé inteligence.

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Ruské vojenské jednotky a proruští blogeři je využívají k tvrzením, že obsadili města a vesnice, které přitom nadále drží ukrajinské síly.

Jeden z příkladů se odehrál v říjnu. Ruské ministerstvo obrany tehdy oznámilo dobytí Dobropillje v Doněcké oblasti a jako důkaz zveřejnilo záběry z dronu. Investigativní skupina Conflict Intelligence Team však ve videu odhalila známky manipulace pomocí umělé inteligence.

Na záběrech voják mává ruskou vlajkou nejprve z jednoho a poté z druhého okna domu. Mezi jednotlivými záběry se ale směr vlajky obrátí, jako by ji někdo přemístil na opačnou stranu tyče.

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Podobné nesrovnalosti obsahují také další videa. Na některých mají vojáci deformovaná těla, jinde lidé nebo vlajky náhle mizí v trávě.

Podle analytika Daniela Mealieho z ISW videa zřejmě nevznikají na základě pokynů z vedení, ale z iniciativy jednotlivých vojenských formací a s nimi spřízněných blogerů. Zároveň ale zapadají do širší snahy vykreslit ruské vítězství jako nevyhnutelné.

Kritika zaznívá i z řad samotné ruské prokremelské komunity. Významný telegramový kanál Rybar už v září upozornil, že ruští vojáci v okolí Lymanu začali nepravdivě tvrdit, že obsadili další území, přestože se na tomto úseku fronty potýkali s neúspěchy.

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„Ruské vojenské velení se kvůli absenci výraznějších úspěchů na bojišti nadále snaží vytvářet iluzi rozsáhlých vítězství,“ prohlásil v říjnu mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrij Kovaljov.

„ISW zaznamenal důkazy, že ruské síly letos v říjnu přicházejí v průměru o sedm kilometrů čtverečních dobytého území denně – což je v rozporu s Putinovým nepravdivým tvrzením o pokračujícím ruském postupu,“ uvádí ISW.

Rusko, které invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19 procent rozlohy Ukrajiny, včetně poloostrova Krymu, který protiprávně anektovalo v roce 2014. Nejvíce území zabrala ruská invazní armáda v prvních týdnech války.

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