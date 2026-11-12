Vítězství jen naoko. Rusové falšují dobytí měst pomocí AI, vojáci mizí v trávě

„Putin chce válku vyhrát, což vytváří tlak na velitele, aby nadsazovali úspěchy svých jednotek,“ sdělily zdroje z Kremlu listu Financial Times. Kvůli tomu pak vedení ruské armády dostává nepravdivé informace a vydává rozkazy na základě zkresleného obrazu situace na frontě.
ISW zaznamenal nejméně 35 videí z fronty, která podle něj pravděpodobně vznikla nebo prošla úpravami pomocí umělé inteligence.
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Ruské vojenské jednotky a proruští blogeři je využívají k tvrzením, že obsadili města a vesnice, které přitom nadále drží ukrajinské síly.
Jeden z příkladů se odehrál v říjnu. Ruské ministerstvo obrany tehdy oznámilo dobytí Dobropillje v Doněcké oblasti a jako důkaz zveřejnilo záběry z dronu. Investigativní skupina Conflict Intelligence Team však ve videu odhalila známky manipulace pomocí umělé inteligence.
Na záběrech voják mává ruskou vlajkou nejprve z jednoho a poté z druhého okna domu. Mezi jednotlivými záběry se ale směr vlajky obrátí, jako by ji někdo přemístil na opačnou stranu tyče.
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Podobné nesrovnalosti obsahují také další videa. Na některých mají vojáci deformovaná těla, jinde lidé nebo vlajky náhle mizí v trávě.
Podle analytika Daniela Mealieho z ISW videa zřejmě nevznikají na základě pokynů z vedení, ale z iniciativy jednotlivých vojenských formací a s nimi spřízněných blogerů. Zároveň ale zapadají do širší snahy vykreslit ruské vítězství jako nevyhnutelné.
Kritika zaznívá i z řad samotné ruské prokremelské komunity. Významný telegramový kanál Rybar už v září upozornil, že ruští vojáci v okolí Lymanu začali nepravdivě tvrdit, že obsadili další území, přestože se na tomto úseku fronty potýkali s neúspěchy.
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„Ruské vojenské velení se kvůli absenci výraznějších úspěchů na bojišti nadále snaží vytvářet iluzi rozsáhlých vítězství,“ prohlásil v říjnu mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrij Kovaljov.
„ISW zaznamenal důkazy, že ruské síly letos v říjnu přicházejí v průměru o sedm kilometrů čtverečních dobytého území denně – což je v rozporu s Putinovým nepravdivým tvrzením o pokračujícím ruském postupu,“ uvádí ISW.
Rusko, které invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19 procent rozlohy Ukrajiny, včetně poloostrova Krymu, který protiprávně anektovalo v roce 2014. Nejvíce území zabrala ruská invazní armáda v prvních týdnech války.