Ukořistěnou západní techniku posíláme do boje, tvrdí Rusové. Přidali vlastní díly

„Opravárenská rota zrestaurovala ukořistěný transportér MaxxPro. Vozidlo je připraveno k předání ruským jednotkám k provedení bojových misí,“ řekl TASS technik s křestním jménem Vladimir.

Podle něho ruská armáda americké vozidlo získala při bojích o obec Avdijivka na Donbasu. „Vyhodila ho do povětří mina. Mělo zničené olejové potrubí, hydrauliku, vzduchové systémy i elektrické rozvody. Obnovou stroje jsme strávili měsíc,“ popsal technik.

Transportér MaxxPro označil za obdobu ruského průzkumného vozidla. „Existuje ale několik technických rozdílů, včetně převodovky, brzdového systému, zavěšení nebo pancéřování. K obnově jsme použili ruské náhradní díly. Poskytlo nám to užitečné zkušenosti,“ řekl.

Agentura TASS tvrdí, že opravenou západní techniku vyfotografovala v okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Toto tvrzení nelze nezávisle ověřit, stejně jako to, jestli jsou stroje skutečně bojeschopné. Na snímcích je kromě vozidla MaxxPro také obrněné vyprošťovací vozidlo M88A1.

Také to je údajně připravené zapojit se do bojů. „Posádka toto auto opustila u obce Serhijivka ve směru na Avdijivku. Vše jsme nainstalovali v co nejkratším čase, vše promysleli, provedli všechny potřebné práce,“ řekl TASS poručík Roman Rusin.

Na bojišti se ukořistěná technika používá jen zřídka kvůli nedostatku náhradních dílů, munice a vycvičeného personálu.

Rusko i Ukrajina od počátku bojů oznamují ukořistění nepřátelské vojenské techniky a vystavují tyto „trofeje“ na veřejných výstavách.

Ruské ministerstvo obrany letos na jaře uspořádalo v Moskvě výstavu západních strojů, na které bylo k vidění více než 30 kusů těžké techniky západní výroby, včetně amerického tanku M1 Abrams a obrněného vozidla pěchoty Bradley nebo německého tanku Leopard 2.

Kreml posléze vyslal na cestu napříč zemí propagandistický vlak, který v různých městech ukazoval ukořistěnou výzbroj. Ukrajina vystavila nepřátelskou techniku podél hlavní kyjevské ulice.