„Při odrážení dronového útoku na obytný dům v Tveru utrpěli zranění lidé,“ cituje telegramový kanál Astra z prohlášení úřadu gubernátora ruské Tverské oblasti Vitalije Koroljova. Další obyvatelé budovy byli evakuováni.
Lidé v Jaroslavli, ležící asi 250 kilometrů na severovýchod od Moskvy, v noci hlásili, že slyší výbuchy. Drony podle nich útočily na rafinerii Slavněfť-JANOS.
Ruskojazyčný servis BBC píše, že úřady se oficiálně k tomuto incidentu nevyjádřily, nicméně gubernátor Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev v noci varoval před hrozícím dronovým útokem. Protivzdušná obrana nad regionem sestřelila osm bezpilotních letounů.
|
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko. Moskva uzavřela všechna letiště
Podle ruského ministerstva obrany armáda za uplynulou noc zneškodnila 90 ukrajinských dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila osm dronů mířících na Moskvu. Letiště Šeremeťjevo pozastavilo odlety a uzavřeno krátce bylo i několik dalších ruských letišť, píše agentura Reuters.
Tver (červeně), Jaroslavl (modře)
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Moskva ve svých přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ministerstvo obrany nehlásí ani škody nebo oběti.
Při ruských dronových útocích na Ukrajinu zemřel v Pavlohradu jeden senior a další lidé utrpěli zranění, bezpilotní stroje zasáhly také Oděsu a její okolí, kde poškodily energetickou infrastrukturu a připravily některé obce o elektřinu.
Při útoku na Pavlohrad hořely rodinné domky, jeden z nich je zcela zničený. Další požáry hasiči uhasili. Zemřel 71letý muž, 54letá žena utrpěla těžké popáleniny a je v ohrožení života.
Ruský dronový útok v oděském okrese poničil objekt energetické infrastruktury, uvedl Kiper. Poškozená jsou také skladiště, administrativní budova a garáž, informace o zraněných nejsou. V důsledku útoku se ale některé obce ocitly bez elektřiny a kritická infrastruktura funguje díky generátorům.