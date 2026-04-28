„Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky,“ oznámil gubernátor ruského Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.
Tuapse je významný přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Jako Hirošima! Rusy šokovala zkáza v Tuapse, už vám nevěříme, vzkazují Putinovi
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár.
Stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila i 16. dubna.
Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.
Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém „ropném dešti“, uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.
Vše v plamenech. Ukrajinci zdecimovali ruskou rafinerii, v moři je ropná skvrna
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.