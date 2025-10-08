Zelenskyj požádal Trumpa o tomahawky s tím, že je nakoupí a předají Ukrajině státy NATO. Americký prezident v pondělí uvedl, že už se o dodávce této zbraně „rozhodl“. Dodal, že před odesláním musí vědět, k jakým účelům Kyjev tyto rakety chce. Zdůraznil, že nehodlá eskalovat válku.
Podle portálu Axios ukrajinské úřady nevědí, jaké je Trumpovo rozhodnutí. Zdroj blízký ukrajinské vládě webu sdělil, že Trumpova administrativa má obavy, zda USA dovedou používání raket Ukrajinou kontrolovat.
Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa
Španělský portál El Mundo cituje zdroje blízké Bílému domu, podle nichž Trump má v úmyslu tomahawky dodat, ale pouze v malém počtu a jako páku, aby ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s upřímným jednáním se Zelenským. Pokud se Kreml bude vzpírat, pak tyto dodávky budou větší.
Střely Tomahawk s dlouhým doletem jsou schopné zasáhnout Moskvu i Petrohrad. El Mundo je dává do souvislosti s ukrajinskou vojenskou kampaní zaměřenou na ničení ruské energetické soustavy.
Kyjev chce podle něj tímto způsobem vrátit Rusku úder za jeho útoky na ukrajinské energetické systémy. Zároveň tak hodlá omezit ruský export, z něhož Moskva financuje svoji agresi vůči sousednímu státu.
Kreml k Trumpově vyjádření uvedl, že chce bližší upřesnění, jaké je jeho rozhodnutí. Putinlv mluvčí Dmitrij Peskov připomněl dřívější slova ruského prezidenta, podle něhož poskytnutí střel Tomahawk zničí vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.
