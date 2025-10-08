Tomahawky Kyjevu? Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina

Autor:
  13:49
Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Píše to španělský deník El Mundo. Šéf Bílého domu se už ve věci údajně rozhodl, jaké budou jeho kroky, ale zatím není oficiálně známé.
Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk

Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk | foto: DVIDS

Americký prezident Donald Trump při návštěvě kanadského premiéra Marka Carneyho...
Vladimir Putin (6. října 2025)
Volodymyr Zelenskj v OSN (24. září 2025)
Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War
17 fotografií

Zelenskyj požádal Trumpa o tomahawky s tím, že je nakoupí a předají Ukrajině státy NATO. Americký prezident v pondělí uvedl, že už se o dodávce této zbraně „rozhodl“. Dodal, že před odesláním musí vědět, k jakým účelům Kyjev tyto rakety chce. Zdůraznil, že nehodlá eskalovat válku.

Podle portálu Axios ukrajinské úřady nevědí, jaké je Trumpovo rozhodnutí. Zdroj blízký ukrajinské vládě webu sdělil, že Trumpova administrativa má obavy, zda USA dovedou používání raket Ukrajinou kontrolovat.

Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa

Španělský portál El Mundo cituje zdroje blízké Bílému domu, podle nichž Trump má v úmyslu tomahawky dodat, ale pouze v malém počtu a jako páku, aby ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s upřímným jednáním se Zelenským. Pokud se Kreml bude vzpírat, pak tyto dodávky budou větší.

Střely Tomahawk s dlouhým doletem jsou schopné zasáhnout Moskvu i Petrohrad. El Mundo je dává do souvislosti s ukrajinskou vojenskou kampaní zaměřenou na ničení ruské energetické soustavy.

Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War

Kyjev chce podle něj tímto způsobem vrátit Rusku úder za jeho útoky na ukrajinské energetické systémy. Zároveň tak hodlá omezit ruský export, z něhož Moskva financuje svoji agresi vůči sousednímu státu.

Kreml k Trumpově vyjádření uvedl, že chce bližší upřesnění, jaké je jeho rozhodnutí. Putinlv mluvčí Dmitrij Peskov připomněl dřívější slova ruského prezidenta, podle něhož poskytnutí střel Tomahawk zničí vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.

Mírový impuls ze summitu na Aljašce se vyčerpal, tvrdí ruská diplomacie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok

Sledujeme online

Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou údajně rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení ministerstva vnitra. Místo toho má Okamurovo hnutí dostat resort obrany, zjistila s odvoláním na svoje...

8. října 2025  13:16,  aktualizováno 

Tomahawky Kyjevu? Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina

Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem...

8. října 2025  13:49

SPD rozhodně nemá mít vnitro, řekl Jurečka. Fiala odmítl toleranci vlády ANO

Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat. „V žádném...

8. října 2025  11:21,  aktualizováno  13:40

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

8. října 2025  12:57,  aktualizováno  13:36

Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

Policisté na Děčínsku v okolí České Kamenice - Kunratic pátrají po ozbrojeném muži. Ten je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně.

8. října 2025  13:33

Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách

Ministr Marian Jurečka přijal k 23. říjnu rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina Mesršmída kvůli výpadku eDokladů při volbách. Jurečka to řekl po jednání vlády. Využít eDoklady při...

8. října 2025,  aktualizováno  13:30

Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard

Premium

Šéf hnutí Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil v pondělí pozornost vozem, kterým přijel na Pražský hrad jednat s prezidentem. Velký třílitrový americký pick-up však není jeho. Redakce iDNES.cz od...

8. října 2025  13:28

Mírový impuls ze summitu na Aljašce se vyčerpal, tvrdí ruská diplomacie

Impuls k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, se vyčerpal, prohlásil náměstek ruského ministra...

8. října 2025  13:25

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:23

Plzeň čeká unikátní operace. Nad muzeum se vznese třicetitunový tank Sherman

V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádná akce. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace...

8. října 2025  13:21

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  8.10 13:17

Atentátník na Fica pronesl u soudu emotivní závěrečnou řeč. Rozsudek se blíží

Atentátník Juraj Cintula, který loni zaútočil na slovenského premiéra Roberta Fica, u soudu ve středu prohlásil, že výstřel byl projevem nesouhlasu i varováním. Jeho obhájce pak odmítl, že by šlo o...

8. října 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.