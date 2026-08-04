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Při ruském útoku na Sumy zemřel jeden člověk, několik dalších bylo zraněno

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Sledujeme online   6:23
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm mrtvých, včetně dvou dětí. V Kyjevě zemřel jeden člověk a další jsou zranění. (30. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
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Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil, uvedl velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov.

„Rusové zaútočili na civilní infrastrukturu města pomocí řízených leteckých bomb,“ uvedl Hryhorov na Telegramu. „Bohužel máme v tuto chvíli informace o jedné oběti. Jsou zde také zranění,“ dodal.

Dron zabil Rusy na pláži. Ukrajinci útočili i na Krym a sklady Wildberries

Dron zasáhl sklad poblíž ruského Petrohradu, uvedl v úterý ráno gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Podrobnosti útoku zatím nejsou známy.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. Podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.

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Při ruském útoku na Sumy zemřel jeden člověk, několik dalších bylo zraněno

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Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...

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