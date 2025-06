Obávané letní ofenzivě došla pára. Rusové neumějí komplexní operace, říkají analytici

„Postup ruských vojsk v pohraniční oblasti Sumské oblasti byl zastaven,“ prohlásil velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj minulý týden. „Můžeme říci, že vlna pokusů o ‚letní ofenzívu‘ zahájená nepřítelem z ruského území doznívá.“

Ukrajincům se podařilo zastavit ruský postup pomocí svých elitních jednotek. „Nyní hledáme způsoby, jak vést vlastní útoky a zatlačit nepřítele zpět,“ řekl portálu The Wall Street Journal Timur, velitel speciální jednotky Timur, elitní jednotky ukrajinské vojenské rozvědky.

Zatlačit nepřítele zpět nebude vůbec snadné. Rusové podle Syrského v oblasti shromáždili 50 tisíc vojáků, ukrajinské vojáky tak početně převyšují zhruba třikrát. „Jejich hlavní strategií je udolat nás svými počty,“ myslí si Syrskyj.

Britský deník The Telegraph poznamenává, že Rusko nyní možná překoná svůj rekord v počtu ofenzivních operací. Samotné jejich množství se ale doposud neprojevilo ve významné územní zisky. Ještě v květnu se přitom vzhledem k zvýšenému ruskému tempu zdálo, že ruská zimní příprava povede k větším úspěchům Moskvy na bojišti.

„Schopnost začít něco nového a odlišného Rusové nyní opravdu nemají. Letní ofenziva bude jen pokračováním toho, co dělali na jaře,“ myslí si analytička specializující se na Rusko z Institutu pro studium války (ISW) Angelica Evansová.

Rusové mají sice početní převahu, nedaří se jim ale i přesto docílit velkých úspěchů. Slabost ruské letní ofenzivy pozorují jak vojenští analytici, tak ruští prokremelští blogeři. List The Washington Post dává ruské pomalé tempo do kontrastu s rychlými vojenskými zásahy Izraele proti většímu Íránu. Dodává, že důvodem jsou dlouhodobé problémy ruské armády.

Chyby ruské armády

„Mají sice výhody, ale operační prostředí na frontové linii je komplikované pro obě strany. Rusové se stále potýkají s tím, jak provádět dostatečně velké útoky, při kterých by mohli postupovat, aniž by je zachytilo ukrajinské dělostřelectvo nebo drony,“ podotýká Dara Massicotová z think tanku Carnegie Endowment for Peace s tím, že ruské ztráty jsou velmi vysoké.

Podle nezávislého ruského vojenského analytika Iana Matveeva ruské síly nejsou schopné uskutečnit komplexní vojenské operace na Ukrajině kvůli špatné logistice, chybným zpravodajským informacím, korupci, nedostatku materiálu i tréninku. „Taktika masového útoku je to jediné, čeho je ruská armáda v současné době schopna. A je to velmi nehumánní, protože ve skutečnosti jsou mrtví lidé vyměňováni za území. To, co máme nyní v ruské armádě, je spousta vojáků, kteří ale nemají žádný výcvik.“

Ruští vojenští blogeři si stěžují, že vojenští velitelé falešně hlásí dobytí vesnic a měst, ačkoliv to není pravda. Výsledkem je, že tam pak skutečné vojáky pošlou bez vzdušné či dělostřelecké ochrany, protože ta je považována za zbytečnou. Například dva ruští operátoři dronů tvrdili, že jejich velitel lhal o získání vesnice Lisivky a že je hodlá poslat do jatek, aby nehlásili jeho korupci. Ruské ministerstvo obrany nyní smrt obou mužů prověřuje.

Ruská teorie vítězství

Stanice CNNnicméně upozorňuje, že Ukrajinci nemohou slavit. Rusům se podařilo postoupit na hranicích Doněcké a Dněpropetrovské oblasti. Získali též cenný lithiový důl u vesnice Ševčenko na Donbasu. K nátlaku na ukrajinské vesnice používají mobilní jednotky na motorkách, které nutí Ukrajince k změně taktiky a vytváření menších obranných týmů.

Někteří pozorovatelé ale zároveň poznamenávají, že Rusové se nemají čím moc chlubit. „Rusové už dlouho žádné město nedobyli. Oslavují jako za sovětských dob vítězství nad těmito malými městy a vesnicemi, které nemají žádnou skutečnou strategickou hodnotu,“ poukazuje britský profesor bezpečnostních studií Michael Clarke.

Podle výzkumníka Nicka Reynoldse z Royal United Services Institute ruská „operační teorie vítězství“ namísto zásadního průlomu usiluje dosažení „systematického zhroucení“ ukrajinské armády vyvíjením intenzivního tlaku. Podle Reynoldse ale Rusko tak své síly výrazně přetěžuje a může tím ztratit výhody, které mu jeho velikost dává.