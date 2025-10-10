Putin: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, posílíme protivzdušnou obranu

Pokud Spojené státy dodají Ukrajině střely Tomahawk, o něž Kyjev žádá, posílí Rusko svou protivzdušnou obranu, prohlásil v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Moskva podle něj také vyvíjí nové zbraně jaderného odstrašení a je připravena na variantu, že by Washington odmítl prodloužit platnost smlouvy o jaderném odzbrojení.
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu Společenství nezávislých států v Dušanbe v Tádžikistánu. (10. října 2025) | foto: Vladimir SmirnovČTK

Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Střela AGM-109 Tomahawk odpálenou z letounu B-52 Stratofortress (1979)
O naváděné střely s plochou dráhou letu Tomahawk požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskyj.

Trump dal v posledních týdnech několikrát najevo zklamání z Putinovy neochoty uzavřít příměří s Ukrajinou, kterou na Putinův rozkaz ruská vojska napadla v únoru 2022. Šéf Bílého domu hovořil o možnostech zvýšení tlaku na Rusko, nových sankcích a pokračování dodávek zbraní Ukrajině, konkrétní rozhodnutí týkající se střel schopných zasáhnout z ukrajinského území i Moskvu však nepadlo.

Putin v pátek uvedl, že pokud se Washington rozhodne tomahawky Ukrajině dodat, Rusko posílí svou protivzdušnou obranu. Ruský vůdce minulý týden prohlásil, že takový krok USA by zničil vztahy mezi oběma zeměmi.

Agentura Reuters začátkem října s odvoláním na své zdroje napsala, že dodání těchto střel na Ukrajinu se zdá být nepravděpodobné. Důvodem je podle agentury to, že stávající zásoby těchto střel jsou určeny především pro americké námořnictvo.

Putin v pátek opět hovořil také o rusko-americké odzbrojovací smlouvě Nový START, jejíž platnost má skončit příští rok v únoru. Pokud se USA rozhodnou smlouvu neprodloužit, Rusko je na to připraveno a vyvíjí nové jaderné zbraně, uvedl šéf Kremlu bez bližších podrobností.

Jestliže Spojené státy či jiné země vyvíjející jaderné zbraně sáhnou k jejich testům, může tak učinit i Rusko, zopakoval ruský postoj Putin.

Smlouva Nový START stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Podepsali ji americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv v roce 2010 v Praze. Platnost smlouvy má po prodloužení v roce 2021 skončit 5. února příštího roku. Putin v září řekl, že Rusko je připraveno ji opět o rok prodloužit. Bílý dům uvedl, že o ruský

