Do Ruska chtějí tisíce zápaďáků, tvrdí Kreml. Imigraci má na starost špionka

„Těm, kteří se chtějí přestěhovat, nabídneme potřebné informace. Budeme rovněž poskytovat prohlídky pro ty, kteří uvažují o stěhování do Ruska a chtějí vidět, jak se v této zemi žije. Také chceme vytvořit komunitu těch, kteří se do Ruska přestěhovali,“ popsala Butinová.

Proces udělování povolení k pobytu pro občany západních zemí letos v dubnu zjednodušil dekret prezidenta Vladimira Putina. Rusko podle něho rádo přivítá lidi sdílející „tradiční ruské duchovní a morální hodnoty“.

„To znamená třeba lidi, kteří nepodporují LGBT hnutí. Lidi věřící, že jejich děti by měly být vychovávány tradičním způsobem,“ řekla podle portálu The Moscow Times Butinová s tím, že o to mají zájem tisíce lidí.

Podle poslankyně od začátku roku 2022, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu, požádalo o dočasný azyl v Rusku 4 676 lidí ze Západu. V 2023 to bylo dalších 2 358 občanů. Tato data nelze nezávisle ověřit.

„Největší zájem je z Německa a Pobaltí, ale hlásí se také občané USA a Británie. Každý den se nám ozve nejméně patnáct lidí,“ tvrdí Butinová.

Americký soud poslal Rusku v roce 2019 na osmnáct měsíců do vězení poté, co přiznala, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy.

Dnes šestatřicetiletá Butinová tehdy odmítla, že by pracovala pro nějakou špionážní síť. Ruské úřady trvaly na tom, že kauza byla vykonstruovaná a přiznání vynucené. Po svém propuštění z vězení se Butinová vrátila do rodné země, kde se jí dostalo okázalého přivítání. Po návratu získala práci v úřadu ruské ombudsmanky, v roce 2021 se stala poslankyní.

Butinová o sobě tvrdí, že má nyní jedinečnou kvalifikaci na to, aby lidem se stěhováním do Ruska pomáhala. Na sociálních sítích zveřejňuje všemožná videa od bydlení po obchody s potravinami, ale i reklamu na plně financovanou možnost přesídlení pro rodiny ze Západu, které mají hodně dětí.

Z represí netřeba mít strach, zní z Kremlu

Rusko se v posledních letech snaží prezentovat jako protiváha k tomu, co nazývá „destruktivní neoliberální agendou“ Západu.

Tamní Nejvyšší soud loni označil „mezinárodní hnutí LGBT“ za „extremistickou“ organizaci. Letos v listopadu pak ruští zákonodárci schválili zákon zakazující „propagaci bezdětného životního stylu“. Za porušení obojího lidem hrozí trestní stíhání a vysoká pokuta.

Děje se tak nejen na pozadí snah o podporu takzvaných tradičních hodnot, ale i o řešení demografické krize umocněné válkou proti Ukrajině. Kampaň za zvýšení porodnosti zahrnuje stigmatizaci potratů, zavádění hodin „rodinných hodnot“ ve školách či vyzdvihování mateřství v médiích.

Rusko kromě toho v posledních třech letech přijalo zákony, na jejichž základě mohou soudy poslat lidi obviněné ze šíření „nepravdivých informací“ o ruské armádě nebo z její „diskreditace“ na léta za mříže. Lidem hrozí tresty také za spolupráci se zahraničními organizacemi.

Podle Butinové se ale západní přistěhovalci „nemusejí ničeho obávat“, pokud budou dodržovat ruské zákony. Za to ručím, prohlásila.

Poslankyně rovněž odmítla, že by projekt sloužil ruské propagandě. Podle Sama Greena, šéfa Institutu pro Rusko na King’s College London, ale Kremlu nejde ani tak o to, aby se do Ruska přestěhovala kvanta lidí ze Západu, jako právě o body pro svou image u domácího i zahraničního publika.

The Moscow Times připomíná, že snahy ukazovat Rusko jako přívětivé místo jsou v rozporu s masovým exodem vlastních občanů, který země zažívá od roku 2022. Podle mediálního projektu The Bell se od začátku vpádu na Ukrajinu natrvalo odstěhovalo do zahraničí 650 tisíc lidí.