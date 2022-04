Rus se chtěl dát k ukrajinským silám. Zadržela ho FSB, hrozí mu 15 let

Moskevský soud poslal na dva měsíce do vyšetřovací vazby ruského občana Maxima Dmitrijenka, který se chystal vstoupit do ukrajinské armády, aby bojoval proti Rusku. Hrozí mu až 15 let vězení.