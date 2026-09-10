„Zelenskyj páchá činy absolutního teroru. Jinak ani nelze vnímat útok na Soči, který byl proveden pomocí bezpilotních dronů. Věříme, že za tím stojí Velká Británie,“ uvedl Solovjov při moderování ranní videotalkshow Úplný kontakt.
Komentátor zmínil i útok na Dagestán, přičemž jej odůvodnil snahou Ukrajinců destabilizovat zemi před nadcházejícími volbami. Solovjov se rozhořčil také nad sdílením válečných videí na internetu.
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Solovjov během své „show“ následně dospěl i k závěru, že se Ukrajinci zcela přestali bát Rusů. „Přestali se nás bát doma i v zahraničí. Je to totální hanba. Evropa by měla hořet. Ukrajina by měla hořet.“
Neúspěch ruské armády následně přiřkl i tamním fotbalovým klubům, které kupují a platí zahraniční hráče, místo aby investovaly do obranyschopnosti Ruska. „Jejich příjmy a odměny by měly být zabavitelné. Tak bychom mohli vyrobit takové množství raket, že by se naše země nemusela bát žádných hrozeb,“ dodal.
Vladimir Rudolfovič Solovjov je ruský politický komentátor, který je od roku 2022 veden na sankčním seznamu Evropské unie. Od roku 2012 moderuje televizní pořad „Večer s Vladimirem Solovjovem“ na kanálu Russia-1 a patří k nejznámějším moderátorům ruského zpravodajství.
Ruský propagandista vlastní také dvě vily u italského jezera Como a jednu nemovitost na pobřeží, které mu v rámci sankcí Evropské unie proti ruským představitelům zajistila italská finanční garda. V dubnu 2022 byly jeho nemovitosti v Itálii terčem žhářských útoků a vandalismu.