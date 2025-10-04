Na Ukrajině zemřel francouzský novinář, zasáhl ho ruský dron

Autor: ,
  8:50
Při ruském dronovém útoku v Doněcké oblasti v pátek zemřel francouzský fotožurnalista Antoni Lallican. Jeho úmrtí potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Při stejném incidentu utrpěl zranění také ukrajinský novinář Heorhij Ivančenko. Sedmatřicetiletý Lallican je prvním novinářem, kterého na Ukrajině zabil dron. Oba reportéři na sobě přitom měli nápis „tisk“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Instagram - hanslucas

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
31 fotografií

Podle ukrajinských úřadů doprovázel Lallican spolu s dalšími novináři jednotku ukrajinské armády na východě Doněcké oblasti asi dvacet kilometrů od frontové linie, když jej v pátek v ranních hodinách zabil ruský dron, což na síti X oznámil také Macron.

„Oba novináři měli na sobě ochranné vybavení a na vestách měli rozpoznávací znaky a nápis ‚tisk‘,“ doplnily ukrajinské úřady. Podle novinářské organizace Reportéři bez hranic (RSF) mělo toto označení i auto, ve kterém jeli.

Putinova cizinecká legie: z Telegramu do zákopů. Kdo válčí v ruské uniformě a proč

„Je to poprvé, co novináře na Ukrajině zabil dron,“ zdůraznily ve společném prohlášení francouzské mediální odbory, Evropská federace novinářů (FEJ) a Mezinárodní federace novinářů (FIJ). Společně útok, který označily za válečný zločin, odsoudily a požádaly o rychlé vyšetřování s cílem identifikovat pachatele. Stejné požadavky vyslovila i organizace RSF.

Sedmatřicetiletý Lallican pracoval pro několik francouzských médií, včetně deníků Le Monde, Le Figaro, Libération a magazínu Paris Match. Přispíval také do německých periodik Der Spiegel a Die Welt a do švýcarského deníku Le Temps. Od roku 2018 byl zaměstnancem fotografické agentury Hans Lucas. Její prezident Wilfrid Estève uvedl, že Lallican pravidelně jezdil na Ukrajinu a popsal ho jako milého kolegu se srdcem na dlani.

Údaje o počtu novinářů, kteří v konfliktu na Ukrajině zemřeli od začátku ruské invaze v únoru 2022, se liší. UNESCO uvádí, že při výkonu svého povolání na Ukrajině zahynulo 22 novinářů, francouzské mediální odbory hovoří o 17 obětech a RSF informuje o 14 zemřelých, z nichž čtyři měli francouzské občanství.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Rakušan a jeho čísla. Bude to méně než deset, nebo více než sto jedna?

Před pár lety na pražské Občanské plovárně startoval volební kampaň Andrej Babiš, s obytňákem a Strakovkou za zády. Teď si historický areál na břehu Vltavy vybrali Starostové. Tady budou čekat na...

4. října 2025

SPD sleduje volby z luxusního hotelu v Praze, dorazí Okamura i krajští lídři

Sledujeme online

Hnutí SPD bude sledovat sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na Žižkově. Do štábu mimo šéfa SPD Tomia Okamury mají dorazit i další krajští lídři, například...

4. října 2025

Stačilo! sleduje výsledky v Ostravě. Do štábu dorazí i Miloš Zeman

Kandidáti hnutí Stačilo! budou sledovat sčítání volebních výsledků z hotelu Vista v Ostravě, kam jako jediní přesunuli svůj volební štáb. Na pozvání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné je do...

4. října 2025

Ambice Motoristů? Nad pět procent to bude jízda, řekl Macinka. Turek chce sedm

Po průlomu v eurovolbách čekají Motoristé poprvé i na výsledky voleb do Sněmovny. Podle šéfa Petra Macinky bude úspěch cokoliv nad pět procent. „Já chci sedm, ale i 5,01 by po třech letech existence...

4. října 2025

Zavládne u SPOLU euforie, nebo smutek? Dozví se to tam, kde naposledy slavilo

S cílem obhájit pozici nejsilnějšího vládního uskupení bude výsledky letošních voleb do Sněmovny očekávat koalice SPOLU. „Budu považovat za úspěch, pokud bude moci pokračovat vláda demokratických...

4. října 2025

Napětí ve štábu ANO na Chodově. Favorit voleb doufá v jednobarevnou vládu

Hnutí ANO před čtyřmi lety ve volbách do Poslanecké sněmovny skončilo na druhém místě. V dolní komoře ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než vítězná koalice SPOLU. Prohra byla...

4. října 2025

Pirátská párty tentokrát na nádraží. Čeká se, zda si Hřib naplete dredy

Ve vládě už byli, na poslední rok se ale stáhli do opozičních lavic. Piráti preferují povolební spolupráci s koalicí SPOLU a STAN, kladou si ovšem podmínky. Ve vládě nechtějí třeba dosavadního...

4. října 2025

Na Ukrajině zemřel francouzský novinář, zasáhl ho ruský dron

Při ruském dronovém útoku v Doněcké oblasti v pátek zemřel francouzský fotožurnalista Antoni Lallican. Jeho úmrtí potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Při stejném incidentu utrpěl...

4. října 2025  8:50

Novou šéfkou japonské vládní strany a možnou premiérkou je Sanae Takaičiová

Historicky první předsedkyní japonské Liberálně-demokratické strany (LDP) se v pátek stala bývalá ministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová. Obě komory parlamentu budou v polovině...

4. října 2025  8:16

K volbám berte klasickou občanku, vyzývá úřad. eDoklad nemusí fungovat ani dnes

Elektronické doklady k prokázání totožnosti ve volební místnosti nemusí fungovat ani dnes. Upozornila na to Digitální a informační agentura. Lidé by si tak měli s sebou vzít fyzický občanský průkaz....

4. října 2025  8:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výsledky voleb 2025 ONLINE: kdy začíná sčítání hlasů?

Rozhodování o tom, kdo obsadí 200 míst v Poslanecké sněmovně, skončí ve 14 hodin. To se uzavřou všechny volební místnosti. A téměř okamžitě začne sčítání hlasů. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by...

4. října 2025

Volby ONLINE: Začal druhý den voleb. Výsledky by mohly být do večera

Česká republika vstupuje do druhého volebního dne. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny ranní do druhé odpolední, poté bude následovat sčítání hlasů. Podle očekávání by občané měli znát...

4. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.