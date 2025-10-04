Podle ukrajinských úřadů doprovázel Lallican spolu s dalšími novináři jednotku ukrajinské armády na východě Doněcké oblasti asi dvacet kilometrů od frontové linie, když jej v pátek v ranních hodinách zabil ruský dron, což na síti X oznámil také Macron.
„Oba novináři měli na sobě ochranné vybavení a na vestách měli rozpoznávací znaky a nápis ‚tisk‘,“ doplnily ukrajinské úřady. Podle novinářské organizace Reportéři bez hranic (RSF) mělo toto označení i auto, ve kterém jeli.
„Je to poprvé, co novináře na Ukrajině zabil dron,“ zdůraznily ve společném prohlášení francouzské mediální odbory, Evropská federace novinářů (FEJ) a Mezinárodní federace novinářů (FIJ). Společně útok, který označily za válečný zločin, odsoudily a požádaly o rychlé vyšetřování s cílem identifikovat pachatele. Stejné požadavky vyslovila i organizace RSF.
Sedmatřicetiletý Lallican pracoval pro několik francouzských médií, včetně deníků Le Monde, Le Figaro, Libération a magazínu Paris Match. Přispíval také do německých periodik Der Spiegel a Die Welt a do švýcarského deníku Le Temps. Od roku 2018 byl zaměstnancem fotografické agentury Hans Lucas. Její prezident Wilfrid Estève uvedl, že Lallican pravidelně jezdil na Ukrajinu a popsal ho jako milého kolegu se srdcem na dlani.
Údaje o počtu novinářů, kteří v konfliktu na Ukrajině zemřeli od začátku ruské invaze v únoru 2022, se liší. UNESCO uvádí, že při výkonu svého povolání na Ukrajině zahynulo 22 novinářů, francouzské mediální odbory hovoří o 17 obětech a RSF informuje o 14 zemřelých, z nichž čtyři měli francouzské občanství.