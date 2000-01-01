Agentura AP v pondělí zveřejnila výběr fotografií, které její reportéři pořídili letos na Ukrajině bránící se už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Snímky ukazují národ sužovaný nekončícím násilím, ale odhodlaný přežít.
Autor: Efrem Lukatsky, AP
Fotografie dokumentují turbulentní rok, který provází smrt na frontové linii, diplomatická nejistota a ruské neúprosné ničení ukrajinské infrastruktury.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Fotografové zaznamenali hluboké ztráty Ukrajinců, například dvě matky plačící nad rakvemi svých patnáctiletých dětí, které zabila v dubnu ruská střela v Kryvém Rihu. Ta zasáhla obytný dům, dětské hřiště a o život připravila dvě desítky lidí, přičemž zhruba polovinu z nich tvořily děti.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Na dubnové fotografii po ruském útoku na Záporoží dvojice policistů uklidňuje zraněného psa pokrytého krví, vedle něhož leží mrtvola člověka přikrytá izotermickou fólií.
Autor: Kateryna Klochko, AP
Jiný záběr ukazuje mladou dvojici kráčející troskami přes dětské hřiště v zasaženém obytném bloku v Kramatorsku.
Autor: Yevhen Titov, AP
Některé snímky zachycují přeživší ruských vzdušných útoků na obytné budovy, kteří jsou zaprášení od trosek a v šoku. Na jejich tvářích lze vidět vyčerpání a zármutek.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Fotografie také zachycují ukrajinské vojáky, kteří nesou největší tíhu devastující ruské války proti jejich zemi.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Na jedné z nich je veterán Andrij Rubljuk, jenž v boji přišel o obě ruce a nohu, jak stojí na vojenském cvičišti a v protézách svírá zbraň.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Na jiné jsou vidět bojovníci odpočívající v zákopech, kteří si čtou zprávy na mobilech.
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Snímky odhalují místo, kde vedle sebe existují smutek a vytrvalost, upozorňuje AP a připomíná, že Ukrajinci řadu ruských útoku dokázali odrazit a naopak sami dovedou zasazovat údery v hloubi Ruska.
Autor: Efrem Lukatsky, AP
Do letošního výběru fotografií z Ukrajiny zařadila agentura i záběry dětí studujících v podzemních krytech.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Jsou v něm i záběry Ukrajinců využívajících vzácné chvíle klidu k odpočinku od války – například ženy tančící ve vyšívaných šatech nebo mladé lidi na halloweenské párty.
Autor: Efrem Lukatsky, AP
Žena v kostýmu se účastní halloweenské party v Kyjevě na Ukrajině. (25. října 2025)
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Mrtvé tělo leží na zemi po ruském raketovém útoku v Sumách na Ukrajině. (13. dubna 2025)
Autor: Volodymyr Hordiienko, AP
Mychajlo Majstruk schází po schodech během evakuace v Kosťantynivce na Ukrajině. (2. září 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Chlapci poslouchají svého učitele, když sedí v protileteckém krytu první den výuky na kadetském lyceu v Kyjevě. (1. září 2025)
Autor: Efrem Lukatsky, AP
Ukrajinský voják vypouští průzkumný dron na frontové linii v Doněcké oblasti. (6. září 2025)
Autor: Vasilisa Stepanenko, AP
Starší žena opouští svůj poškozený dům po raketovém útoku v Záporoží. (23. ledna 2025)
Autor: Kateryna Klochko, AP
Kadeti se vítají na pláži Lanžeron v Oděse na Ukrajině. (26. března 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Záchranáři odklízejí trosky obytného domu zničeného ruským dronem v Záporoží. (21. března 2025)
Autor: Kateryna Klochko, AP
Jednadvacetiletý ukrajinský voják Denys Zalizko před rehabilitačním centrem v Kyjevské oblasti (2. července 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Ženy stojí na ulici po zničení obytného domu ruským leteckým útokem v Kramatorsku. (31. července 2025)
Autor: Yevhen Titov, AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři během tiskové konference v Kyjevě. (26. února 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Truchlící se ve Lvově loučí s 12 ukrajinskými vojáky, kteří zemřeli v ruském zajetí. (25. července 2025)
Autor: Mykola Tys, AP
Ukrajinští vojáci z praporu Vlci Da Vinci cvičí nedaleko frontové linie u Pokrovsku v Doněcké oblasti. (29. ledna 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Ukrajinský válečný veterán Pavlo Tovstyk v Kyjevě odpočívá během tréninku na 6,5 km dlouhý plavecký závod přes Bospor. (12. srpna 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Dívka se dotýká vody na pláži Lanžeron v Oděse na Ukrajině. (26. března 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP
Pohřební pracovníci nesou rakev Oleny Kohutové, orchestrální hudebnice, která byla zabita při smrtícím ruském útoku na Sumy. (13. dubna 2025)
Autor: Evgeniy Maloletka, AP