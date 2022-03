ANALÝZA: Jak Putin sjednotil ukrajinský národ. Dělení na východ a západ mizí

Válka, kterou Rusko rozpoutalo, udělala definitivní tečku za desítky let přetrvávajícím dělením země na proruský jihovýchod a proevropský a vlastenecký západ Ukrajiny. Vladimir Putin tak dokázal už za několik dní udělat něco, co nedokázala žádná vláda za celou dobu existence nezávislé Ukrajiny – sjednotit společnost a národ do státu, o němž Moskva tvrdila, že neměl nikdy nárok existovat. Pro všechny Ukrajince, i rusky mluvící, bude ruský svět už navždy spojen s devastací, terorem a nesvobodou.