Ukaž prsa. Rusky hledají lásku u vojáků, narážejí na podvodníky a sukničkáře

„Vojáci mě často žádají o intimní fotografie. Odmítám to. Je to pokaždé ta stejná písnička. ‚Jsi tak krásná, vypadáš jako moje budoucí žena. Jsem voják, který nikdy nepoznal lásku. Ukaž mi svá prsa‘,“ řekla Marina ze sibiřského Omsku. „Žádali mě, abych ukázala to či ono, a já je hned zablokovala,“ popsala také Valeria z Petrohradu.

Od začátku války se na ruské sociální síti VKontakte vyrojila řada armádních seznamovacích skupin, jež přilákaly desetitisíce členů. Lidé tu sdílejí své fotografie, líčí svá hobby a to, jakého partnera hledají.

Čtyřiačtyřicetiletá Vasilisa z Leningradské oblasti si myslela, že ve vojákovi sloužícím na Ukrajině našla opravdovou lásku. Seznámili se na VKontakte a později se viděli také osobně. Muž ji dva roky zahrnoval dárky, dokud nezjistila, že má více přítelkyň a malé dítě.

Její historka podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) není mezi ženami, které se chtějí seznámit s vojákem, ojedinělá. Mnoho z nich muži oklamali, aby s nimi navázaly intimní vztah, přemluvili je k zaslání odhalených snímků nebo jim lhali o tom, že jsou svobodní a bezdětní.

Vasilisa, jejíž otec byl vojákem z povolání, to však s armádními seznamkami nevzdala. „Vyrostla jsem ve vojenské rodině. Už jsem si našla někoho nového. Je to mariňák,“ popsala s tím, že má o svého milého na frontě strach, ale ten jí o sobě dává údajně vědět, kdykoliv může.

„Po všem, čím jsem si prošla, mi Bůh konečně seslal slušného muže. Lidé říkají, že muži jako on jsou spolehliví jako kalašnikov,“ uvedla.

Na VKontakte se zamilovala i Larisa, jež si chce najít manžela. Její milý v létě utrpěl poranění a hospitalizovali ho v nemocnici v Belgorodu. „Psal, že tráví čas s přáteli, ale chodil do bordelů,“ uvedla.

„Stojí jen o naše peníze a benefity“

Špatnou zkušenost se seznamkami má nicméně i řada vojáků. Muži tvrdí, že se stávají terčem žen, které z nich chtějí jen dostat peníze nebo jim nabízejí sexuální služby za úplatu.

Nikolaje krátce po zveřejnění profilu na VKontakte kontaktovala Nataša, jež se ho brzy po seznámení zeptala, zda má účet u Sberbank, a pak ho opakovaně žádala o menší sumy peněz. „Mnoho žen, se kterými si v těchto skupinách povídám, nakonec žádá o peníze, často s použitím historek o nemocných dětech nebo finančních potížích,“ řekl RFE.

Ruská armáda se uprostřed narůstajících ztrát snaží získat co nejvíce nových smluvních vojáků. Úřady zájemcům nabízejí jednu pobídku za druhou ve snaze vyhnout se dalšímu kolu mobilizace.

Rekrutům nyní slibují jednorázovou vstupní odměnu (v přepočtu ve výši desítek až stovek tisíc korun) a měsíční plat až 95 tisíc korun – to je desetkrát více než průměrný plat v Rusku. Pokud voják na frontě zemře, jeho rodina by měla získat odškodné asi dva miliony korun.

Nezdanitelný příjem doprovází řada benefitů pro muže i jejich blízké, včetně zvýhodněných hypotečních sazeb, přístupu na nejlepší univerzity v zemi bez přijímaček, pohodlného důchodu a společenského postavení. Šéf Kremlu Vladimir Putin veterány nazval „novou elitou“.

„Začnete normálně konverzovat a oni hned hrají na váš soucit – jedna měla rozbitý displej telefonu, další tvrdila, že je v dluhové pasti. Že jim není hanba, chtít od nás peníze,“ konstatoval další voják Dmitrij.

Rusko sice na východní Ukrajině postupuje kupředu, ale platí za to vysokou cenu. Podle západních odhadů počet ruských obětí – zabitých nebo zraněných v boji – přesahuje 500 tisíc. Stanice BBC v září uvedla, že z otevřených zdrojů potvrdila 70 tisíc mrtvých Rusů, přičemž odhadla, že skutečný počet padlých bude až 155 tisíc.

Jsou vzrušující, přehlížejí ženy možné potíže

Ženy často tvrdí, že hledají lásku a stabilitu. Pětatřicetiletá Jelizaveta z Ťumeně hledá „opravdového muže“, Ksenia z Petrohradu obdivuje „hrdinství a odolnost“ mužů v první linii. „Jsou vzrušující,“ napsala.

Podle Naděždy, jejíž muž bojuje na Ukrajině od začátku invaze, ale mnohé z žen nechápou realitu války a potíže, které ji doprovázejí.

„Myslí si, že získají bohatého, drsného ochránce. Ve skutečnosti ale muž, který se vrátí z bojů, často potřebuje rehabilitaci a dlouhodobou léčbu. Zdravotní a psychické problémy se postupně dostávají na povrch, jakmile se voják vrátí do civilního života,“ popsala RFE.

Někteří ruští psychologové v souvislosti s návratem veteránů uvedli, že země se potýká s krizí duševního zdraví. Veřejně se o ní ovšem nemluví.

Ruská státní média od počátku invaze informují o „dobrých skutcích“ navrátilců z fronty. V reportážích mluví o veteránech, kteří se úspěšně zařadili do civilního života. O tom, že pobyt na bojišti může mít negativní následky na lidskou psychiku včetně depresí, úzkostí, agresivního chování či posttraumatické stresové poruchy (PTSD), mlčí.

„Glorifikace vojáků zkreslila veřejné vnímání. Většina lidí neví, co se skutečně děje v první linii, jak tam vypadá hrdinství. V běžném životě by stejné činy byly považovány za brutalitu, ale propaganda tento obraz oslavuje,“ řekl RFE psycholog z ruského projektu Bez předsudků.

„Příznaky PTSD se nezdají být alarmující ve společnosti, kde bylo domácí násilí normalizováno,“ dodal odborník.

Ruští psychologové už v prvních měsících války varovali, že pokud Moskva veteránům s duševními potížemi nepomůže, může to vést k dalekosáhlým důsledkům pro celou zemi, včetně nárůstu domácího násilí, alkoholismu a kriminality.