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Když mi nedáš, hodím ti granát do zákopu. Zdravotnice líčí poměry v ruské armádě

Ditta Stein

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Zdravotnice pracuje v polní nemocnici ruské armády v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. (7. března 2026) | foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Trestankyně, které ruská armáda naverbovala ve věznicích jako zdravotnice, čelí po příjezdu na frontu sexuálnímu násilí, výhrůžkám a nátlaku. Nová svědectví bývalých vězeňkyň ukazují, že velitelé jejich stížnosti ignorují a ženy po zranění či porodu nutí dál sloužit.

„Od prvních dnů jsem sloužila poctivě, neschovávala jsem se v nemocnicích, pokaždé jsem byla na frontě,“ líčí Ljudmila Poltarakovová. Patří ke stovkám žen, které ruská armáda v posledních letech poslala z věznic na frontu, aby evakuovaly raněné a poskytovaly první pomoc.

Náboráři vězeňkyním nabídli měsíční plat 220 tisíc rublů (55 700 korun), odměnu jeden až tři miliony rublů za zranění a pět milionů pro příbuzné v případě smrti. Největším lákadlem byl ale příslib předčasného propuštění.

Požadoval po ní sexuální služby pro velitele divize, který ho přišel navštívit. Scénu podle ní viděla řada lidí včetně vojenské policie.

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