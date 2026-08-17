Když mi nedáš, hodím ti granát do zákopu. Zdravotnice líčí poměry v ruské armádě

„Od prvních dnů jsem sloužila poctivě, neschovávala jsem se v nemocnicích, pokaždé jsem byla na frontě,“ líčí Ljudmila Poltarakovová. Patří ke stovkám žen, které ruská armáda v posledních letech poslala z věznic na frontu, aby evakuovaly raněné a poskytovaly první pomoc.
Náboráři vězeňkyním nabídli měsíční plat 220 tisíc rublů (55 700 korun), odměnu jeden až tři miliony rublů za zranění a pět milionů pro příbuzné v případě smrti. Největším lákadlem byl ale příslib předčasného propuštění.
Požadoval po ní sexuální služby pro velitele divize, který ho přišel navštívit. Scénu podle ní viděla řada lidí včetně vojenské policie.