Vlaku je lepší se vyhnout. Ženy v ruském pohraničí čelí násilí ze strany vojáků

  20:31
Každodenní život žen v ruské Belgorodské oblasti se stává stále nebezpečnějším kvůli masivní přítomnosti vojáků nasazených na Ukrajině. V pohraničním regionu přibývá zpráv o obtěžování a znásilnění, zatímco válečná politika posiluje v pachatelích pocit beztrestnosti.
Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)

Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026) | foto: Sergei Malgavko / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Světlana, obyvatelka pohraničního Šebekina, šla loni v říjnu jednoho časného rána venčit psa, když na špatně osvětlené ulici narazila na muže v maskáčích s puškou přes rameno. Voják se na ni najednou vrhl, začal jí vyhrožovat zbraní a odtáhl ji pryč od obytných domů.

Útok byl brutální. „Škrtil mě, mlátil mě, vyhrožoval mi smrtí a zbraní mě nutil k poslušnosti,“ popsala Světlana portálu The Insider. Pomoc přišla ve chvíli, kdy hluk zaslechl soused a zasáhl. Útočník pak utekl.

Posttraumatický růst. Válka je dobrá pro duši, tvrdí ruští psychologové

Vyšetřovatelé později zjistili, že pachatelem byl recidivista naverbovaný do bojů z vězení. Jen pár hodin po napadení Světlany v nedaleké vesnici zabil muže a znásilnil jeho manželku. Místní si nyní kladou otázku, jak se kriminálník mohl volně pohybovat pohraničními městy se zbraní v ruce.

Světlanin případ není výjimkou. Protože Rusko nevede samostatné statistiky o trestných činech vojáků, lze rozsah problému odhadovat jen nepřímo. Soudní data ale ukazují jasný nárůst sexuálního násilí po začátku bojů. V letech 2022 až 2024 úřady každoročně zaznamenaly asi 2 000 až 2 200 případů znásilnění a více než 8 000 dalších sexuálních trestných činů, což je výrazně více než v předválečných letech.

Rusové ochutnávají vlastní medicínu. Belgorod trpí v mrazivém blackoutu

Právě pohraniční regiony s trvalou a vysokou koncentrací vojáků patří podle The Insideru k oblastem s největším počtem podobných incidentů.

Svědci raději mlčí, než aby riskovali potíže

Loni v létě nahlásila obyvatelka Belgorodu pokus o znásilnění ze strany vojáka, načež se ukázalo, že muž byl v minulosti za sexuální násilí opakovaně odsouzen. Po jednom z těchto rozsudků podepsal smlouvu s armádou, zamířil na frontu a vrátil se domů coby svobodný člověk.

Koncem roku 2024 policie v Belgorodské oblasti zadržela vojáka, který opakovaně znásilnil jedenáctiletou dívku. V jiném případě soud poslal vojáka do vězení za zneužívání nevlastní dcery po jeho návratu z války.

Obtěžování ze strany vojáků dosáhlo takového rozsahu, že se ženy v Belgorodské oblasti nyní bojí jezdit vlakem. Spoje směrem na Moskvu často zaplní vojáci, kteří se opíjejí a chovají agresivně. Jedna žena popsala, jak ji opilý voják obtěžoval a tvrdil, že si zaslouží její pozornost, protože válčil za vlast. Ostatní cestující raději mlčeli.

Za těmito příběhy stojí širší systém beztrestnosti. Válečné zákony umožňují pozastavit trestní řízení, pokud obvinění podepíší smlouvu s armádou, čímž si vymění vězení za vojenskou službu.

Jen v roce 2024 ruské soudy podle The Insideru pozastavily na 17 tisíc trestních případů, což posiluje obavy, že násilí na civilistech, zejména ženách, bude pokračovat bez skutečné odpovědnosti.

Teror ruských veteránů doma: mají na svědomí smrt nebo zranění tisícovky lidí

Portál Vjorstka loni v prosinci uvedl, že navrátilci z ukrajinského bojiště v Rusku už zabili a těžce zranili více než tisíc lidí. Tyto násilné trestné činy nezřídka páchají pod vlivem alkoholu během běžných hádek a jejich oběťmi jsou především příbuzní a známí.

Veteráni mají podle webu na svědomí vraždy celkem 274 lidí. Veteráni se dopustili také zabití z nedbalosti nebo někoho nabádali k užití drog, což mělo za následek smrt – celkem jde o nejméně 551 lidí.

Soudy jsou ale při posuzování případů shovívavé. Za polehčující okolnost považují státní vyznamenání, status válečného veterána, utrpěná zranění nebo válečné zásluhy. Při rozhodování naopak velmi často neberou v úvahu to, že pachatelé jednali pod vlivem návykových látek.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Vlaku je lepší se vyhnout. Ženy v ruském pohraničí čelí násilí ze strany vojáků

