„Gricenko zahynul při bojích na Ukrajině, když se dostal pod palbu ukrajinských sil,“ uvedl v úterý na Telegramu kanál SHOT. Přesné okolnosti jeho smrti zůstávají neznámé.
Vrah se do války zapojil po propuštění z trestné kolonie v Mordvinsku. Smlouvu s ruskou armádou podepsal v září 2023 a zařadil se do formace „Štorm Z“ složené z vězňů. Kvůli zdravotním problémům ho však velení neposlalo do přímých bojů, ale přeřadilo ho k evakuační jednotce.
|
Vrah studentky zmizel z vězení. Vykupuje se bojem na Ukrajině, zjistila rodina oběti
K odchodu na frontu ho podle všeho vedly peníze. Válku vnímal jako způsob, jak si vydělat na život po propuštění, uvádí portál Mediazona. Armáda Gricenka pohřbí v Luhanské oblasti na okupované Ukrajině.
Jeho kriminální minulost sahá desítky let zpět. Rodák ze Zelenogradu pracoval u policie, odkud ho ale propustili kvůli alkoholismu. První vraždu Gricenko spáchal v roce 1993, kdy ubil prostitutku pánví.
Po propuštění v roce 2000 začal znovu útočit. V Moskvě a okolí přepadal ženy, mlátil je kladivem do hlavy a okrádal je.
|
Snědl srdce, vykoupil se bojem. Volgogradský kanibal se vrátil domů
Podle vyšetřovatelů v roce 2001 spáchal čtrnáct loupeží, při nichž čtyři ze svých obětí zabil. Soud ho za to posléze poslal na 22 let do vězení. Brutální způsob, jakým vraždil, Gricenkovi vynesl přezdívku „Zelenogradský Čikatilo“ odkazující na jednoho z nejznámějších ruských sériových vrahů – Andreje Čikatila, který se přiznal k 56 vraždám.
Gricenko je jedním z mnoha vrahů a násilníků. které ruská armáda naverbovala na Ukrajinu výměnou za podmínečné propuštění. Patří k nim mimo jiné kanibal Dmitrij Malyšev nebo brutální vrah Jegor Komarov.