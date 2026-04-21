Na Ukrajině padl Zelenogradský maniak, své oběti vraždil kladivem

Autor:
  12:22
V bojích na Ukrajině zahynul ruský sériový vrah Jurij Gricenko, známý jako „Zelenogradský maniak“. Před odchodem na frontu ubil ve vlasti nejméně pět žen a dalších deset zranil.
Ruský sériový vrah Jurij Gricenko u soudu (1. ledna 2002)

Dmitrij Malyšev, odsouzený několikanásobný vrah, se v říjnu 2023 připojil k...
Usvědčený vrah a kanibal Jegor Komarov bojuje na frontě na Ukrajině v řadách...
Vrah Dmitrij Malyšev spolu s vrahem Alexandrem Maslenikovem při službě v armádě...
Na ulici v Petrohradu byla instalována venkovní reklamní konstrukce se sloganem...
25 fotografií

„Gricenko zahynul při bojích na Ukrajině, když se dostal pod palbu ukrajinských sil,“ uvedl v úterý na Telegramu kanál SHOT. Přesné okolnosti jeho smrti zůstávají neznámé.

Vrah se do války zapojil po propuštění z trestné kolonie v Mordvinsku. Smlouvu s ruskou armádou podepsal v září 2023 a zařadil se do formace „Štorm Z“ složené z vězňů. Kvůli zdravotním problémům ho však velení neposlalo do přímých bojů, ale přeřadilo ho k evakuační jednotce.

Vrah studentky zmizel z vězení. Vykupuje se bojem na Ukrajině, zjistila rodina oběti

K odchodu na frontu ho podle všeho vedly peníze. Válku vnímal jako způsob, jak si vydělat na život po propuštění, uvádí portál Mediazona. Armáda Gricenka pohřbí v Luhanské oblasti na okupované Ukrajině.

Jeho kriminální minulost sahá desítky let zpět. Rodák ze Zelenogradu pracoval u policie, odkud ho ale propustili kvůli alkoholismu. První vraždu Gricenko spáchal v roce 1993, kdy ubil prostitutku pánví.

Po propuštění v roce 2000 začal znovu útočit. V Moskvě a okolí přepadal ženy, mlátil je kladivem do hlavy a okrádal je.

Snědl srdce, vykoupil se bojem. Volgogradský kanibal se vrátil domů

Podle vyšetřovatelů v roce 2001 spáchal čtrnáct loupeží, při nichž čtyři ze svých obětí zabil. Soud ho za to posléze poslal na 22 let do vězení. Brutální způsob, jakým vraždil, Gricenkovi vynesl přezdívku „Zelenogradský Čikatilo“ odkazující na jednoho z nejznámějších ruských sériových vrahů – Andreje Čikatila, který se přiznal k 56 vraždám.

Gricenko je jedním z mnoha vrahů a násilníků. které ruská armáda naverbovala na Ukrajinu výměnou za podmínečné propuštění. Patří k nim mimo jiné kanibal Dmitrij Malyšev nebo brutální vrah Jegor Komarov.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, avizuje Havel

Aktualizujeme
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel oznámil, že jeho strana pomůže zabránit tomu, aby Sněmovna tento týden volila šestici členů Rady České televize. „Zablokujeme Poslaneckou sněmovnu, aby...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  12:23

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:19

Den matek

Dárky ke Dni matek

Den matek je pohyblivý a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Letos nastane 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,...

21. dubna 2026  12:14

Cena pro Magdu Vášáryovou. Karlovarský festival představil svůj šedesátý ročník

Magda Vášáryová

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, jehož jubilejní 60. ročník se uskuteční od 3. do 11. července, zveřejnil první podrobnosti. A taktéž první z hvězd: tou se stane slovenská herečka Magda...

21. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  12:05

Média nedáme! Jak bude vypadat zítřejší protest proti ministrovi kultury v Praze

Demonstrant nese transparent na podporu veřejnoprávních médií. (21. března 2026)

Studenti chystají na středu 22. dubna v celé zemi akce proti návrhu na konec rozhlasových a televizních poplatků, který prosazuje vláda Andreje Babiše. V Praze se vydají na protestní pochod k...

21. dubna 2026  12:05

Mnohé by ji dnes trápilo. Karel III. ve videu ocenil „milovanou maminku“ Alžbětu

Alžběta II. by oslavila 100. narozeniny. Král Karel III. uctil její památku

Spousta z toho, co se dnes děje, by mou matku trápilo, řekl o zesnulé královně Alžbětě II. její syn a současný král Spojeného království Karel III. ve videu, které zveřejnila královská rodina k...

21. dubna 2026  12:04

Umožněte Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan vládním speciálem, vyzvala TOP 09 vládu

Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil v tchajwanském parlamentu (1. září 2020)

Proti omezování cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan vládou Andreje Babiše se ohradila opoziční TOP 09. „Nejezdit na Tchaj-wan je poklonkování Číně,“ řekl předseda strany Matěj...

21. dubna 2026

Zrádné předjíždění. Řidič nepřežil po kolizi s odbočujícím autem náraz do stromu

Po kolizi s odbočující modrou škodovkou vyjel řidič červeného renaultu na...

U tragické dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na Olomoucku. Po střetu dvou aut tam jedno z nich vyjelo ze silnice a narazilo do stromu,...

21. dubna 2026  11:51

Povinná vojna nemá perspektivu, armáda musí rozvíjet profesionály, uvedl Zůna

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl znovuzavedení povinné základní vojenské služby. Chce dál budovat profesionální jádro české armády a zaměřit se na různé typy dobrovolných záloh a...

21. dubna 2026  11:44

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který podle obžaloby loni na jaře pobodal rapera Money Slima a dalšího rapera z pražské scény. Incident se odehrál v holičství v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  11:36

Výletní lodě využily víkendové příležitosti. Proklouzly Hormuzem z Perského zálivu

Loď Mein Schiff 4 společnosti TUI kotví v Karibiku. (30. prosince 2023)

Dočasné otevření Hormuzského průlivu, k němuž došlo o víkendu, využily výletní lodě uvězněné v Perském zálivu. Na volné moře proklouzly hned čtyři kolosy, ukazují data o námořním provozu. Mezi...

21. dubna 2026  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.