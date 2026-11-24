„Je to pocit zoufalství: lidé nechtějí bojovat, ale skončili v ruské armádě a nemají legální možnost odejít,“ říká Grigorij Sverdlin, šéf exilové organizace Idite Lesom, která pomáhá ruským vojákům dezertovat.
Muži se podle něj ocitají v situaci, z níž nevidí východisko. Válka, nátlak a nemožnost vrátit se k běžnému životu je postupně připravují o naději.
Pohled do databáze zároveň ukazuje, co stojí za většinou úmrtí ruských vojáků na frontě. Meduza s odkazem na portál iStories uvádí, že střelná zranění tvoří jen 1,3 procenta.