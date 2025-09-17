Díky otci jste byla v Pirelli. Dceru ruského magnáta ze sankčního seznamu neškrtnou

Nevlastní dcera šéfa ruského obranného konglomerátu Rostec požádala Evropskou unii o vyřazení ze seznamu sankcionovaných osob, na kterém je od roku 2022. Unijní úředníci ale tuto žádost zamítli s odůvodněním, že se před válkou objevila v prestižním kalendáři Pirelli, což je důkazem toho, že těží z vlivu svého nevlastního otce.
„Rada EU zamítla žádost o vyřazení Anastasie Ignatovové, nevlastní dcery šéfa Rostecu Sergeje Čemezova, ze seznamu sankcionovaných, uvedl investigativní projekt Sistema, jenž má k dispozici unijní stanovisko.

Osmatřicetiletá Ignatovová sankce napadla s tvrzením, že z majetku a vlivu svého nevlastního otce nemá žádný prospěch. Úředníci EU se ale domnívají, že mají dostatek důkazů, které naznačují opak.

Spadá mezi ně také účast Ignatovové v kalendáři Pirelli 2017, v němž se objevila po boku hereček Nicole Kidmanové, Penélope Cruzové nebo Umy Thurmanové. Autoři kalendáře Ignatovovou v popisku uvedli jako „profesorku politické teorie na Moskevské státní univerzitě a speciálního hosta“, přičemž její účast byla připsána pozvání fotografa.

Úředníci EU však podle Sistemy tvrdí, že „jediným srozumitelným vysvětlením“ pro její zařazení je tehdejší obchodní partnerství mezi společnostmi Pirelli a Rostec. Firmy provozovaly společný podnik Pirelli Tyre Russia, jenž vlastní továrny na výrobu pneumatik ve Voroněži a Kirově. Společnost Pirelli po invazi pozastavila investice do obou závodů.

Trump poprvé označil Rusko za agresora, vůči Putinovi dál přitvrzuje

Unijní úřady zmínily také tři další aktiva, která údajně souvisejí s jejím vztahem k Čemezovovi: offshore společnost registrovanou v Belize s názvem Elsamex, vilu ve španělské Marbelle a jachtu Valerie v hodnotě 110 milionů dolarů. Právníci Ignatové tvrdí, že offshore společnost byla darem od její matky a že vila i jachta byly mezitím prodány.

Ignatovová má doktorát z politologie Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů a dříve tam přednášela. Po roce 2017 začala podnikat a stala se šéfkou farmaceutické společnosti PharmApt.

