Západ koupí ruské ropy od Turků financuje válečný stroj Moskvy, tvrdí zpráva

Podle zprávy Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší a Centra pro studium demokracie nakoupily firmy z EU, USA či Británie v prvním pololetí letošního roku ropné produkty v hodnotě 1,8 miliardy eur od tří tureckých rafinerií, které je vyrobily z ruské surové ropy. Turecké Star Refinery, Tupras Izmit Refinery a Tupras Aliaga Izmir Refinery tak vygenerovaly Kremlu daňové příjmy v odhadované výši 750 milionů eur, uvádí výzkumníci.

Daňové příjmy z vývozu tureckých ropných produktů vyrobených z ruské ropy do zemí, které uvalily na Rusko sankce, podle zprávy umožňují Moskvě rekrutovat více než 6 200 vojáků každý měsíc.

EU stejně jako další západní země zakázaly v reakci na napadení Ukrajiny přímý dovoz ruské ropy. Některé země, mimo jiné Česko, mají dočasnou výjimku, než budou schopny najít jiné dodavatele a snížit svou závislost na ruských energetických zdrojích. Brusel, Washington i Londýn ale umožňují, aby jejich firmy nakoupily palivo ruského původu, pokud je zpracováno v jiné zemi, například v Turecku či v Indii.

Zpráva podotýká, že západní země zvýšily dovoz ze států, na které neuplatňují sankce a které berou ropu z Ruska, a fungují tak jako ruští prostředníci. Například dovoz ropných produktů ze tří tureckých rafinerií do USA vzrostl v prvních šesti měsících roku 2024 meziročně o 335 procent na zhruba 613 000 tun, což je již nyní více, než činil celkový dovoz ropných produktů z těchto rafinerií v roce 2023. USA jsou po státech EU největším dovozcem ropných produktů od trojice tureckých rafinerií.

Kdo na ruské ropě vydělává

Aby Moskva nahradila ztráty způsobené rozhodnutím dřívějších zákazníků, prodává větší množství svých zdrojů třetím zemím, které je nakupují za nižší ceny. Turecko tak vydělává na slevách od Moskvy, jež jsou ve výši 5 až 20 dolarů za barel.

„Když EU dováží benzin z Turecka, je o 10 procent levnější, než by byl ze Saúdské Arábie,“ řekl analytik Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší Vaibhav Raghunandan portálu Politico. „Tyto úspory se však vůbec nepromítnou do cen pro spotřebitele, těží z nich pouze společnosti a obchodníci. Někdo na tomto obchodu vydělává, ale nejsou to obyčejní lidé.“

Obchodní model praktického přeprodávání levné ruské ropy vede k situaci, že třetí státy jsou na ruských zdrojích stále závislejší. Produkce jedné z tureckých rafinerií, Star Aegean vlastněné Ázerbájdžánem, je z 98 procent postavená na ruské ropě, z toho 73 procent jejích dodávek pochází od ruského sankciovaného energetického gigantu Lukoil. Téměř devět z deseti barelů z této rafinerie ale putuje k západním zemím podporujícím Ukrajinu v boji proti Rusku.

Že pro Turecko je ruská ropa podstatná, naznačuje jeho měnící se pozice odběratele. Před invazí Ruska na Ukrajinu bylo Turecko 14. největším kupujícím ruské ropy, nyní je třetí.

Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší a Centrum pro studium demokracie chtějí po západních zemích, aby skulinu umožňující obchod s ruskou ropou uzavřely. Totéž dlouhodobě žádá i Kyjev.

Sama Ukrajina nicméně umožnila Maďarsku, aby získávalo ruskou ropu přes ukrajinské potrubí prostřednictvím své společnosti MOL poté, co zamezila dodávkám ropy přes své území od Lukoilu.

Budapešť kontroverzní dohodu odůvodňovala tím, že Maďarsku hrozí energetická krize, podle kritiků ale vláda Viktora Orbána jednoduše těží z prodeje ropy prodávané Moskvou levněji kvůli omezením uvalených na Rusko ostatními státy. Brusel podotýkal, že ostatním evropským zemím se daří závislost na ruské ropě úspěšně výrazně omezovat díky diverzifikaci svého energetického portfolia.