V jihoukrajinské Oděské a Mykolajivské oblasti žije mnoho lidí, kteří chtějí spojit svůj osud s Ruskem, ale bojí se to říct. Ve středu to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který k tomu ovšem neposkytl žádné důkazy. Peskov odpovídal na otázku, co by se stalo, kdyby lidé v těchto dvou regionech měli možnost hlasovat o tom, zda být součástí Ruska.
Zaměstnanec ve městě Bilhorod-Dnistrovskyj v Oděské oblasti si prohlíží zkázu v...

Zaměstnanec ve městě Bilhorod-Dnistrovskyj v Oděské oblasti si prohlíží zkázu v lihovaru zasaženém ruským útokem dronů. (29. září 2025) | foto: Nina LiashonokReuters

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)
Ruský bezpilotní dron zasáhl v Oděse obytný dům. (3. července 2025)
Rusové prostřednictvím své najaté kurýrky odpálili v Mykolajivu bombu. (14....
Následky ruského útoku v ukrajinské Oděse (1. května 2025)
71 fotografií

Rusko je záměrně vágní ohledně toho, jak velké území Ukrajiny by chtělo získat. Válku proti sousední zemi v rozporu s mezinárodním právem vede od února 2022 mimo jiné s odůvodněním, že brání rusky mluvící obyvatelstvo před represemi ze strany vlády v Kyjevě.

Na podzim 2022 Rusko prohlásilo za součást svého území ukrajinskou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast poté, co se tam uskutečnila referenda, která Ukrajina a většina států OSN odmítla a neuznala. Všechny tyto regiony Moskva ovládá jen zčásti.

Spravedlivá bitva, chválí Putin válku proti Ukrajině. Doněck a Luhansk si prý plní sny

Jakákoliv prohlášení naznačující, že Moskva se snaží získat podporu v dalších částech Ukrajiny, mohou být pro Kyjev znepokojivá.

„Jak v Oděské, tak v Mykolajivské oblasti je mnoho lidí, kteří by si určitě přáli spojit svůj osud s Ruskem,“ řekl Peskov. „Zřejmě ale nyní nemohou dát najevo své přání, bylo by to pro ně životu nebezpečné,“ dodal mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rodina zůstala uvězněná, zemřeli všichni. Na jihu Ukrajiny udeřily záplavy

Ukrajinské ministerstvo zahraničí na žádost o vyjádření k Peskovovu tvrzení nereagovalo.

Rusko denně útočí na ukrajinská města, včetně Oděsy a Mykolajiva, a jeho agrese na Ukrajině stála život desetitisíce lidí, mezi kterými je mnoho civilistů. Moskva popírá, že by útočila na civilní cíle, nicméně informace od ukrajinských úřadů a médií svědčí o tom, že opak je pravdou.

Putin hovořil o cestě k míru. Podle map ale chce dobýt Oděsu a dospět k hranici NATO

Nacionalisté včetně exprezidenta Dmitrije Medveděva opakují, že ruská armáda by měla prorazit mnohem hlouběji do ukrajinského území a obsadit regiony kolem Mykolajiva i kolem Oděsy, která je důležitým černomořským přístavem.

Ukrajině by pak mohlo hrozit, že ztratí přístup k Černému moři a stane se okleštěným vnitrozemským státem. Už v roce 2014 Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

